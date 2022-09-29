Bilge Alkor'un “Hoffmann’ın Masalları & Tango de la Rose” adlı sergisi Ekavart Gallery’de
Bilge Alkor, Alman romantik yazar E.T.A. Hoffmann’ın 200. ölüm yıl dönümü anısına beş masalını bir araya getiriyor ve onlara imgelerle yanıt veriyor. “Hoffmann’ın Masalları & Tango de la Rose”, Alkor’un “sahneleme” olarak tanımladığı foto-resimleri izleyiciyle buluşturuyor. Bir kitap projesiyle başlayan “Hoffmann’ın Masalları & Tango de la Rose”, Duygu Barlas küratörlüğünde sergiye dönüşüyor ve 15 Ekim-12 Kasım 2022 tarihleri arasında Ekavart Gallery’de ilk defa sanatseverlerin karşısına çıkıyor.
Disiplinlerarası diyalogtan beslenen Bilge Alkor, sinema, edebiyat, müzik ve görsel sanatları iç içe geçmiş bir şekilde üretimlerine yansıtıyor. Tekinsizlik, bilinçaltı / bilinçüstü, rüya, dualite, ruh ikizleri gibi temaların ağırlıkta olarak karşımıza çıktığı “Hoffmann’ın Masalları & Tango de la Rose”, metinlerle görsellerin, kelimelerle renklerin, seslerle çizgilerin birbirine karıştığı, sanatçının üretim dünyasının kapılarını aralayan, adeta atölyesini galeri salonuna taşıyan bir sergilemeyle karşımıza çıkıyor.
Sigmund Freud’un “edebiyattaki tekinsizliği yaratmanın rakipsiz ustası” olarak bahsettiği Hoffmann, masallarını düş ile gerçek arasında kurgularken, korku ve gizem ögelerini biçemine yerleştiriyor. Alkor da sanatçıdan ilhamla ortaya çıkardığı “Hoffmann’ın Masalları & Tango de la Rose”da beden, hareket ve ölümün dansını imgelerle kurulu bir koreografi olarak sergiliyor. Hoffmann’ın “Doge ve Dogaressa”, “Altın Çanak”, “Kum Adam”, “Prenses Brambilla”, “Matmazel Scuderi” masallarını kendi özgün diliyle resmeden Alkor, “Tango de la Rose” adlı altıncı öyküyü de kendisi yazıyor.
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