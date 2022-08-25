John Wick 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? John Wick 2 filmi nerede çekildi?

25 Ağustos 2022 Perşembe, 14:46

Chad Stahelski'nin yönetmenliğinde çekilmiş olan, John Wick 2 filminin süresi 2 saat 3 dakikadır. Filmin senaristliğini Derek Kolstad üstlenmiştir.

JOHN WİCK 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Emekliye ayrılmış olan John Wick yol arkadaşı köpeğiyle sakin bir hayat sürmektedir. Ancak başına gelen kimi olaylar onu bir kez daha suç dünyasına sürükler. Bu kez bu uğurda Roma sokaklarını arşınlaması gerekecektir.

JOHN WİCK 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

- Keanu Reeves

- Riccardo Scamarcio

- Common

- Laurence Fishburne

- Ruby Rose

- John Leguizamo

- Ian McShane

- Bridget Moynahan

- Lance Reddick

JOHN WİCK 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

John Wick 2 filminin büyük bir bölümü İtalya'nın Roma kentinde çekildi.

JOHN WİCK 2 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 7.4 olarak karşımıza çıkıyor.