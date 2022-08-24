Gizli Ajanda filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gizli Ajanda filmi IMDb puanı kaçtır?

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:29

Kuzey İrlanda'da İngiliz baskısının yoğun yaşandığı yıllarda Amerikalı bir insan hakları avukatının suikaste uğramasını ve devamında gelişen olayları anlatan Gizli Ajanda filmi, ödüllü bir yapımdır. İşte filmin ayrıntıları...

GİZLİ AJANDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dedektif Peter Kerrigan (Brian Cox) ve yardımcısı Ingrid Jessner (Frances McDormand) Paul Sullivan (Brad Douriff) adında Amerikalı bir insan hakları avukatının öldürülmesini araştırmaktadırlar. Öldürüldüğü sırada Geçici İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nı sempatizanı birisi daha bulunmaktadır. Soruşturma sonucunda bu iki kişinin uyarılmadan vuruldukları açığa çıkar. Eski bir ordu istihbarat görevlisinin hazırladığı bir teyp kaydında ise, askeri komutanların ve Muhafazakâr Parti mensubu politikacıların Margaret Thatcher'ın iktidarını pekiştireceği bir takım olaylar tertip ettikleri görülmektedir. Eski istihbarat görevlisi, yani Harris, teyp kaydını Jessner'a verir, fakat İngiliz güvenlik güçleri Harris'i öldürür ve suçu IRA'ya atar. Kerrigan ise bu komplo hakkında susması konusunda tehdit edilir. Teyp hala Jessner'dadır, fakat Harris olmadan kaydın kolaylıkla sahte olduğu iddia edilecektir.

GİZLİ AJANDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Frances McDormand – Ingrid Jessner

Brian Cox – Peter Kerrigan

Brad Dourif – Paul Sullivan

Maurice Roëves – Captain Harris

Ian McElhinney – Jack Cunningham

Mai Zetterling - Moa

GİZLİ AJANDA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?



Filmin IMDb puanı 6.9/10'dur. Ayrıca Gizli Gündem filmi, 1990 Cannes Film Festivali'nde ödülünü kazanmış ve Goya Awards'ta En İyi Avrupalı Film ödülüne aday gösterilmiştir.