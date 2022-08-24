Takip 3: Son Karşılaşma filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Takip 3: Son Karşılaşma filminin IMDb puanı kaçtır?

Olivier Megaton'un yönettiği, Luc Besson ve Robert Mark Kamen tarafından senaryosu yazılan 2014 aksiyon gerilim filmi Takip 3: Son Karşılaşma filmi tv ekranlarında sık sık izleyici ile buluşan filmlerden. Peki, Takip 3: Son Karşılaşma filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Takip 3: Son Karşılaşma filminin IMDb puanı kaçtır?

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:38
Takip 3: Son Karşılaşma filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Takip 3: Son Karşılaşma filminin IMDb puanı kaçtır?
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Taken üçlemesinin üçüncü ve son filmi olan Takip 3: Son Karşılaşma, Fransa, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ortak bir yapımdır. İşte, filmin ayrıntıları...

TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Eski karısıyla yeniden beraber olma şansını, vahşice bir cinayetle kaybeden gizli operasyon ajanı Bryan Mills, tutuklanmak üzereyken yeniden kaçar. Peşine hem FBI'ın hem CIA'ın adamları düşen Mills, son bir kez daha yeteneklerini kullanaraki hayatını karartan gerçek katillerin peşine düşer.

TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

  • Liam Neeson ... Bryan Mills
  • Forest Whitaker ... Müfettiş Frank Dotzler
  • Maggie Grace ....Kim Mills
  • Famke Janssen ....Lenore Mills-St. John
  • Dougray Scott ....Stuart St. John
  • Sam Spruell ... Oleg Malankov
  • Leland Orser ....Sam Gilroy

TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 6/10'dur.


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