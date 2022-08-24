Takip 3: Son Karşılaşma filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Takip 3: Son Karşılaşma filminin IMDb puanı kaçtır?

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:38

Taken üçlemesinin üçüncü ve son filmi olan Takip 3: Son Karşılaşma, Fransa, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ortak bir yapımdır. İşte, filmin ayrıntıları...



TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Eski karısıyla yeniden beraber olma şansını, vahşice bir cinayetle kaybeden gizli operasyon ajanı Bryan Mills, tutuklanmak üzereyken yeniden kaçar. Peşine hem FBI'ın hem CIA'ın adamları düşen Mills, son bir kez daha yeteneklerini kullanaraki hayatını karartan gerçek katillerin peşine düşer.

TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Liam Neeson ... Bryan Mills

Forest Whitaker ... Müfettiş Frank Dotzler

Maggie Grace ....Kim Mills

Famke Janssen ....Lenore Mills-St. John

Dougray Scott ....Stuart St. John

Sam Spruell ... Oleg Malankov

Leland Orser ....Sam Gilroy



TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 6/10'dur.