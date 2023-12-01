Bir 'The Dark Knight Returns' uyarlaması Zack Snyder imzası ile gelebilir mi?

Yayınlanma: 01.12.2023 - 20:33

Güncelleme: 01.12.2023 - 20:33

Zack Snyder, DC evrenine dönme düşüncelerini değerlendirirken, bu dönüşün sadece Frank Miller'ın "Batman: Kara Şövalye Dönüyor" eserinin bir uyarlaması olması durumunda gerçekleşebileceğini belirtti. Eski DC yönetmeni, The Hollywood Reporter'a verdiği demeçte, DC Evreni'nin yeni liderleri James Gunn ve Peter Safran'a başarılar dilediğini ifade etti. Ancak Snyder, James Gunn'ın kendisini DC'ye geri davet etmesi durumunda, ilgisini sadece Frank Miller'ın çizgi romanının gerçek bir temsili olarak değerlendireceğini vurguladı.

Zack Snyder, Marvel evreniyle ilgili olarak da düşüncelerini paylaştı. Snyder'ın ilgisini çekebilecek tek Marvel projesinin bir Daredevil ve Elektra filmi olduğunu belirtti. Özellikle Frank Miller'ın "Elektra Yeniden Yaşıyor" eserinin bir uyarlamasını düşündüğünü söyledi. Ancak Snyder, bu projenin dışında Marvel evreninde yer almak istemediğini ifade etti.

Frank Miller'ın "Kara Şövalye Dönüyor"u, orta yaşlı Bruce Wayne'in emeklilikten dönerek suçla savaşına devam ettiği karanlık bir alternatif evrende geçen önemli bir Batman hikayesi.

Snyder ayrıca, DC Evreni'nin yeni projeleri ve Marvel evrenindeki planlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Ancak öncelikli projeleri arasında, Netflix için hazırladığı bilim kurgu macerası "Rebel Moon" bulunuyor. Bu projenin Snyder'ın imzasını taşıyan özel kesimleri ve evreni genişletme planları da gündemde.