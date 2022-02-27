‘Bir Tutam Açlık’

27 Şubat 2022 Pazar, 02:00

Danimarka, İsveç yapımı filmde mutfakta sadece yemek değil, aşk da pişiyor.

Ama erkeğin kalbine giden yol değil, kadının kalbine giden yol midesinden geçiyor. Yemek antropolojisiyle ilgilenen Maggi, usta bir şef olan Carsten’in yakışıklılığına da vurulunca ikili sadece bir ilişkiye başlamakla kalmıyor, bu ilişkilerini ortak bir ideale dönüştürüyor: Michelin yıldızı alacak bir lokanta açmak. Bunun için ikisi de deli gibi savaşırken evlilik, çocuklar ve Maggi’nin yaşadıkları onu başka arayışlara da sürüklemiyor değil.

Carsten mutfakta ter dökerken, ama ne dökmek, 60 kişinin aynı anda yemek beklediğini düşünün, Maggi’nin biyopsi sonuçlarıyla pek ilgilenemiyor tabii. Mutfak ve yatak arasında gidip gelen film, aslında ilginç bir konuyu, aile içi ilişkileri de incelerken karmakarışık kurgusunun yönetmen de farkına varmış ki bölümlere, tuz, yağ, sirke gibi isimler takmış ama pek faydası olmuyor.

Yine de keyifle izlenecek bir film. Yönetmen: Christoffer Boe. Oyuncular Nikolaj Coster-Waldau, Katrine Greis-Rosenthal, Flora Augusta.



