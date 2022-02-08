Matrix Resurrections'ın yapım şirketinden Warner Bros.'a dava: 'Sinemalardaki gösterim sabote edildi'
Fenomen film Matrix Resurrections'ın yapım şirketi Village Roadshow, yapımın sinema gösterimlerinin Warner Bros. tarafından sabote edildiğini iddia etti. Warner Bros. da bir açıklama yaparak Village Roadshow'a karşı tahkim davası açtığını söyledi.
Geçen yıl izleyicilerle buluşan Matrix serisinin 4. filmi 'Matrix Resurrections'ın yapım şirketi Village Roadshow, filmin sinemalardaki gösteriminin sabote edildiğini iddia ederek pazartesi günü Warner Bros.'a dava açtı. Dava stüdyonun, serinin gelecekteki uygulanabilirliği pahasına HBO Max'i desteklemek için filmin gişesine kasten zarar vermekle suçluyor.
Beyazperde'nin aktardığı habere göre, "Matrix Resurrections", bugüne kadar Amerika gişesinde yalnızca 148 milyon dolar hasılat elde etti. Warner Bros.'un Matrix serisinin dördüncü bölümü olan “The Matrix Resurrections”ı HBO Max'e koymadan önce Village Roadshow'a danışmadığını ya da bildirimde bulunmadığını iddia eden Village Roadshow, stüdyonun stratejisinin yalnızca "Matrix Resurrections"ın gişede baskın olmamasını sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda tüm Matrix serisine de ciddi zarar verdiğini savunuyor.
'FİLM HAKLARINDAN MAHRUM ETMEYE ÇALIŞTI'
Davada ayrıca, kötü gişe sonuçları nedeniyle Village Roadshow'un Warner Bros.'a sözleşmeden doğan zorunlu ödemesini yapamadığı ve şirketin film üzerindeki haklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Böylece Warner Bros.'un Village Roadshow'u "Charlie and the Chocolate Factory" ve "Edge of Tomorrow" da dahil olmak üzere diğer filmlerin haklarından mahrum etmeye çalıştığını iddia edildi.
WARNER BROS.'TAN KARŞI DAVA
Warner Bros. da bir açıklama yaparak Village Roadshow'a karşı tahkim davası açtığını söyledi. Stüdyo, "Bu dava, Village Roadshow'un geçen hafta onlara karşı başlattığımız tahkime katılma konusundaki sözleşme taahhütlerinden kaçınmaya yönelik yaptıkları anlamsız bir girişim. Bu davanın lehimize sonuçlanacağından şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.
Village Roadshow, mahkemeden Warner Bros.'un anlaşmasını ihlal ettiğine dair bir beyan istedi. Şirket, tahkim anlaşmasının Village Roadshow'un mahkemede parasal olmayan yardım istemesini engellemediğini savundu.
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