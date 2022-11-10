Black Panther: Yaşasın Wakanda ne zaman vizyona girecek? Black Panther: Yaşasın Wakanda'nın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Black Panther: Yaşasın Wakanda" izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Black Panther: Yaşasın Wakanda ne zaman vizyona girecek? Black Panther: Yaşasın Wakanda'nın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Black Panther: Yaşasın Wakanda filminde yaş sınırı var mı?
Marvel hayranlarının merakla beklediği "Black Panther: Wakanda Forever" için geri sayım başladı. Marvel evreninin sevilen karakteri Black Panther yeni filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
BLACK PANTHER: YAŞASIN WAKANDA'NIN KONUSU NEDİR?
Ryan Coogler'in yönetmen koltuğunda oturduğu, aksiyon ve macera türündeki filmin konusu özetle şöyle:
"Queen Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye ve Dora Milaje, Kral T'Challa'nın ölümünün ardından uluslarını, onlara müdahale etmek isteyen dünya güçlerinden korumak için savaşmaya hazırdır. Wakanda halkı, hayatlarının bir sonraki bölümünü kucaklamak için çabalarken kahramanlar, War Dog Nakia ve Everett Ross'un yardımıyla bir araya gelecek ve Wakanda krallığı için yeni bir yol çizecektir."
BLACK PANTHER: YAŞASIN WAKANDA FİLMİNİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Lupita Nyong
Danai Gurira
Martin Freeman
Letitia Wright
Winston Duke
Angela Bassett
Michaela Coel
BLACK PANTHER: YAŞASIN WAKANDA NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Black Panther: Yaşasın Wakanda 11 Kasım 2022'de vizyona girecek.
BLACK PANTHER: YAŞASIN WAKANDA FİLMİ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Black Panther: Yaşasın Wakanda filmi 161 Dakika sürüyor.
BLACK PANTHER: YAŞASIN WAKANDA FİLMİNİN YAŞ SINIRI VAR MI?
Black Panther: Yaşasın Wakanda filminde 13 yaş sınırı bulunuyor.
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