Starz'ın yeni mini dizisi 'Mary & George'un fragmanında Julianne Moore ve Nicholas Galitzine!

Yayınlanma: 18.11.2023 - 18:03

Güncelleme: 18.11.2023 - 18:03

Nicholas Galitzine ile birlikte Starz'a gelecek olan dönem draması "Mary & George"un ilk fragmanında Julianne Moore'un göz kamaştırıcı performansı ön plana çıkıyor. Yedi bölümlük mini dizi, Jacobean İngiltere'sinde geçiyor ve Moore, hırslı Mary Villiers karakterini canlandırıyor.

ENTRIKALI BİR DÖNEM DRAMASI

Fragmanda, Mary Villiers'ın hırsları, güç arayışı ve oğlu George'un Kral I. James'in dikkatini çekmesi gibi önemli unsurlar vurgulanıyor. Nicholas Galitzine'in canlandırdığı George karakteri, annesinin kaprislerine teslim olan karizmatik bir genç olarak karşımıza çıkıyor. Dizi, 17. yüzyıl İngiltere'sinde geçiyor ve Mary Villiers ile oğlu George'un hikayesini çarpıcı ve entrikalarla dolu bir şekilde anlatmayı vaat ediyor.

"Mary & George"un başlangıçta AMC'de yayımlanması planlanmıştı, ancak şimdi Starz tarafından yayımlanacak.

Dizinin tam tarihleri henüz belirlenmemiş olsa da, 2024 yılında Starz'da izleyiciyle buluşması bekleniyor. Julianne Moore ve Nicholas Galitzine'in performanslarının yanı sıra, dönemin atmosferini ve entrikalarını başarılı bir şekilde yansıtmayı amaçlayan dizi, dönem dramaları tutkunları için heyecan verici bir seçenek olarak görünüyor.