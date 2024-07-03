Bob Odenkirk'lü 'Nobody 2' Türkiye vizyon tarihi açıklandı

Yayınlanma: 03.07.2024 - 13:19

Güncelleme: 03.07.2024 - 13:19

Bob Odenkirk'ün başrolünde, Connie Nielsen'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Nobody 2' filminin Türkiye'de ne zaman vizyona gireceği belli oldu.

Box Office Türkiye'nin haberine göre, 'John Wick'in de senaryosunu kaleme alan Derek Kolstad'ın imza attığı 'Önemsiz Biri' (Nobody) filminin devamı olan 'Nobody 2'nin 15 Ağustos 2025'te vizyona girmesi bekleniyor.

15 milyon dolarlık bütçeyle çekilen serinin ilk filmi 'Önemsiz Biri', COVID-19 pandemisinin etkilerinin sürdüğü bir dönemde 57 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Başrol oyuncusu Odenkirk'ün 'Better Call Saul' setinde kalp krizi geçirmesi sonucu ikinci film ertelenirken, oyuncunun sağlığına kavuşmasıyla başlayan ikinci film hazırlıkları sürüyor.