30 Ağustos Zafer Bayramı, Trakya'da coşkuyla kutlandı

30 Ağustos 2022 Salı, 14:12

Zafer Bayramı’nın 100'üncü yıl dönümü, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Edirne'de Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törene Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutan Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, siyasi parti ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen geçit töreninde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlik de geçiş yaptı. Törende 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı adına Piyade Albay Suat Kızılırmak, konuşma yaptı.

"SİLAHLI KUVVETLERİMİZ HER ZAMAN VERİLECEK GÖREVLERİ İFAYA HAZIRDIR"

'Ülke üzerinde kara bulutların dolaştığı anda Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının bağımsızlık meşalesini yaktığını' söyleyen Kızılırmak, 30 Ağustos'ta düşmana büyük darbe vurulduğunu belirtti.

Kızılırmak, "Kazanılan zaferi muhteşem kılan unsur harbin kadın, çocuk, yaşlı demeden; milletçe topyekun bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır. Türk ulusu bu meydandan da ulu önderinin liderliğinde alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin huzur ve bekasını sağlamak, bölgemizde ve dünyada sürekli barışın tesisine katkıda bulunmak için tarihinden ve milletinden aldığı güçle modern halk silah ve teçhizatıyla güçlü ve dinamik personeliyle ulaştığı yüksek eğitim seviyesiyle azimli ve kararlı, dostlarının ve ülkemizin güvencesi, düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam etmektedir. Dünyanın sayılı askeri güçlerinden birisi olan silahlı kuvvetlerimiz her zaman her yerde ve her şartta verilecek görevleri ifaya hazırdır" dedi.

TEKİRDAĞ'DA TÖREN

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı, Tekirdağ’da da coşkuyla kutlandı. Tekirdağ Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AKP Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Milletvekili Enez Kaplan, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından çelenklerin anıta sunulması ile beraber tören, son buldu. Çelenk sunma töreninin ardından Süleymanpaşa ilçesi Atatürk Bulvarı, trafiğe kapatılarak geçit töreni gerçekleştirildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde törenler, Kaymakam Mustafa Eldivan, 5’inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarkurt’un Atatürk Anıtı'na çelenkleri sunmasıyla başladı. Atatürk Meydanı'ndaki kutlamalarla devam eden programda belediye tarafından katılanlara Türk bayrağı dağıtıldı. Halk oyunları gösterilerinin ardından tören geçişi yapılırken kutlama sona erdi.

KEŞAN'DA CUMHURİYET MEYDANI'NDA PROGRAM

Edirne’nin Keşan ilçesindeki Zafer Bayramı kutlama programı ise saat 10.00’da, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı söylendi.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, makamında tebrikleri kabul etti. Tören, saat 10.30’da, Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle sürdü.

Zafer konuşması, İkmal Binbaşı Tolga Yaylımateş tarafından yapıldı. Kutlama programı, tören birlikleri, askeri ve polis araçlarının geçit töreninin ardından son buldu.

KIRKLARELİ'NDE ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ MEYDANI'NDA KUTLAMA

Kırklareli'nde ise Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlama gerçekleştirildi. Vali Birol Ekici, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Cumhur Ermiş ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun katıldığı törende halk oyunları gösterisi sunuldu ve öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Tören, askeri birlikler ve araçların geçişiyle sona erdi.