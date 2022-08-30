Kadıköy'de motosikletlilerden '30 Ağustos Zafer Bayramı' korteji

30 Ağustos 2022 Salı, 14:39

İstanbul Kadıköy Suadiye'de bir araya gelen Türkiye Motosiklet Platformu üyesi yüzlerce motosikletli 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, kortej halinde Edirnekapı Şehitliği'ne gitti. Saat 12.00'de Suadiye'de toplanan grup üyeleri 13.00'de hareket edip Edirnekapı Şehitliği'ne doğru yola çıktı.

"ÇOK DUYGUSAL ANLAR YAŞIYORUZ"

Polislerin eşlik ettiği motosikletliler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek şehitliğe ulaştı.

Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, "30 Ağustos'un, zaferin 100. yılında yine Suadiye'den hareket eden kortejimiz Edirnekapı Şehitliği'ne gidecek ve orada şehit aileleri ile buluşacağız. Her zaman yaptığımız bu gurur dolu korteji bugün de burada olmaktan çok mutluyuz. Çok yüksek bir katılım var yine, yüzlerce motosikletçi geldi ve Urfadan, Ankara'dan başka şehirlerden de katılımlar var. Gelen herkesin ayağına sağlık. Birazdan Bağdat Caddesi'nde bizim bu kortejimizin çıkışını bekleyen binlerce insan bizi alkışlayacak. Çok duygusal anlar yaşıyoruz gerçekten bizim için müthiş anlar bunlar" dedi.

Türkiye Kuryeler Federasyonu Genel Başkanı Murat Tomris, "Atamızın bizlere bırakmış olduğu büyük mirası coşkuyla, sevgiyle ve mutlulukla karşılamak için yine buradayız. Motosikletimizi burada sürüyoruz. Edirnekapı Şehitliği'mize doğru hareket ediyoruz. Tahminimce 2 ya da 3 binin üzerine motosikletli var burada" dedi.