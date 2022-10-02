Bornova'da kitap coşkusu

02 Ekim 2022 Pazar, 02:00

İmza günleri, söyleşiler, paneller, atölyeler ve birbirinden renkli sahne performanslar ile 9 Ekim’e kadar devam edecek Kitap Günleri’nin açılışı, CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır’ın katılımıyla yapıldı.

Başarır, okurları için “Beşli Çete” isimli kitabını imzaladı ve organizasyonun ilk söyleşisini gerçekleştirdi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Böylesi etkinliklerle insanlarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz. Tüm İzmirlileri Bornova’ya davet ediyoruz” diye konuştu. Kitap Günleri kapsamında CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın öncülüğünde faaliyetlerini sürdüren Saha Grubu ve Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği’nin katkıları ile Süleyman Seba Cumhuriyet Kitaplığı’nın açılışı da yapıldı.