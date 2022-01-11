Borusan Müzik Evi’nde dolu dolu müzik
Borusan Müzik Evi’nde Argüden & Olgun Duo 13 Ocak’ta saat 21.00’de konser verecek. Argüden & Olgun Duo’ya konserde, Şevket Akıncı, Piotr Damasiewicz ve Zbigniew Kozera eşlik edecek.
Amsterdamlı klarnetçi Oğuz Büyükberber, 14 Ocak saat 21.00’de etkileyici üçlüsüyle Borusan Müzik Evi’ne konuk oluyor. Üç müzisyen; Oğuz Büyükberber, Meinrad Kneer ve Yorgos Dimitriadi caz ve Türkiye geçmişinden gelen etkileri bir araya getiren projeleri ile sahnede olacak.
Borusan Sanat’ın sezon boyu düzenlediği tüm konserlerin biletleri passo.com.tr, Passo mobil uygulaması ve Passo perakende satış noktalarından temin edilebilir.
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Borusan Quartet ve Borusan Müzik Evi’nin beğeni ile takip edilen konserlerinin kayıtları yeniden çevrimiçi video platformu borusansanat.tv üzerinden ücretsiz olarak yayımlamaya başlıyor. Her hafta birbirinden solist ve şefleri ağırlayacak olan borusansanat.tv bu sezonun ilk konser yayınını Açılış Konseri ile yapıyor.
Patrick Hahn şefliğinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), günümüzün ilgiyle takip edilen piyanistlerinden Alice Sara Ott’a 16 Ocak’ta borusansanat.tv’de eşlik ediyor. 2021’in Ekim ayında önce konser salonunda ve şimdi de ekranlardan izleyiciyle buluşacak Açılış Konseri’nde BİFO, Rautavaara ve Mahler’in yapıtlarını seslendirecek. Ott ise Ravel’in başyapıtlarından biri olan Sol El için Re Majör Piyano Konçertosu’nu seslendirecek. Ravel’in bu yapıtının ardından BİFO, Gustav Mahler’in bir yüzyıl dönümü eseri olan “Titan” başlıklı 1. Senfoni’sini dinleyici ile buluşturacak. Ayrıca saat 11.00’de yayımlanacak kayıtta Serhan Bali ve Aydın Büke konser öncesi sohbetleriyle borusansanat.tv’de olacak.
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