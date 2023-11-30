Tiyatro rüzgarı İstanbul'da esiyor: Kaçırılmayacak gösteriler aralık ayında İstanbul'da...

Yayınlanma: 30.11.2023 - 15:45

Güncelleme: 30.11.2023 - 15:45

İstanbul'un tiyatro perdeleri, bu ay birbirinden etkileyici oyunlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sahne sanatlarının büyülü dünyası, şehri saran bir sanat rüzgarıyla buluşuyor. Zengin repertuarıyla dikkat çeken tiyatro oyunları, seyircilere duygusal bir yolculuk vaat ediyor. Dramdan komediye, klasiklerden çağdaş eserlere kadar geniş bir yelpazede izleyicilere seslenen oyunlar, sanatseverleri bir araya getirerek unutulmaz anlar yaşatacak. İstanbul'un kültür ve sanat sahnesindeki bu heyecan verici buluşmayı kaçırmayın, çünkü tiyatro perdeleri sizin için açılıyor!

İSTANBUL'DA ARALIK AYINDA HANGİ TİYATROLAR VAR?

1 Aralık - Üçü Bir Arada

2 Aralık - Çok Güzel Hareketler Bunlar

3 Aralık - Nilgün Bengün ile Aşk ve Komedi

4 Aralık - Karanlıkta Komedi

6 Aralık - Gülünç Bir Adamın Düşüşü

8 Aralık - Aydınlıkevler

9 Aralık - Kadın Hikayeleri Oyunu

11 Aralık - Yatak Odası Sırları

12 Aralık - Boşana Teklifi

13 Aralık - İlker Gümüşoluk

14 Aralık - On Yıl Sonra

16 Aralık - Söz Veriyorum

17 Aralık - Leyla ile Mecnun Değil

19 Aralık - Sır

20 Aralık - Etekler ve Pantolonlar

21 Aralık - Şaşırt Beni

23 Aralık - Nazım Hikmet Bursa'da

24 Aralık - Tutkum Boğuşmak Show

25 Aralık - Yaprak Dökümü

26 Aralık - Fıtrat Tanış ile Gelin Tanış Olalım

30 Aralık - Mahşer-i Cümbüş

31 Aralık - 2024 Yılbaşı Tiyatro Gecesi