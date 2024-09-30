Bu hafta dünyada gerçekleştirilecek sanat ve kültür etkinlikleri

Yayınlanma: 30.09.2024 - 11:06

Güncelleme: 30.09.2024 - 11:06

Dünyanın çeşitli ülkelerinde bu hafta sanatseverler için geniş bir yelpazede etkinlikler düzenlenecek. Konserler, tiyatro gösterimleri, sanat fuarları ve film festivalleri ziyaretçileri bekliyor.

SANAT FUARLARI VE SERGİLER

İspanya'da, dünya çapında koleksiyonerlerin buluştuğu "Swab Barcelona" sanat fuarı 3-6 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Antika ve sanat eserleri 60 uluslararası galeride sergilenecek.

Litvanya’nın en büyük sanat fuarlarından biri olan "ArtVilnius", 4-6 Ekim'de başkent Vilnius'taki Litexpo fuar alanında düzenlenecek. Çağdaş sanatın öne çıkacağı etkinlikte, 60'tan fazla galeri yer alacak.

Hong Kong'da "Fine Art Asia" fuarı, 4 Ekim’de Hong Kong Konferans ve Sergi Merkezi'nde başlayacak. 5 bin yıllık Çin kültüründen eserlerin yanı sıra, Avrupa ve Asya'dan sanat eserleri de sanatseverlerle buluşacak.

Japonya'da, Tokyo Yunus Emre Enstitüsü Sanat Galerisi’nde 1-28 Ekim tarihleri arasında "Güncel Fermanlar" sergisi düzenlenecek. 16 Türk sanatçının 30 çalışmasının yer alacağı sergi, Hülya Yazıcı ve Erhan Lanpir'in küratörlüğünde sanatseverlerle buluşacak.

KONSERLER

Bu hafta dünya çapında ünlü müzisyenler sahne alacak. Rock grubu Nick Cave and the Bad Seeds, 2 Ekim’de Oslo’da ve 3 Ekim’de Stokholm’de sahne alacak. Janet Jackson, 5 Ekim’de Münih'te, Melanie Martinez ise 2 Ekim’de Paris’te hayranlarıyla buluşacak. Country müziğin efsane ismi Bob Dylan ise 4-5 Ekim'de Prag’da konser verecek.

Gipsy Kings ft. Nicolas Reyes yarın Amsterdam’da sahne alacakken, Iron Maiden 5 Ekim'de Las Vegas'ta, Paul McCartney ise 5 Ekim’de Buenos Aires'te konser verecek.

FİLM FESTİVALLERİ

İsviçre'de "Zürih Film Festivali" 3 Ekim’de başlayacak ve sinemaseverlere "The Order", "The Apprentice", "Anora", "Bird" ve "Bergers" gibi filmleri sunacak.

ABD'de ise New York’ta düzenlenecek "Hamptons Uluslararası Film Festivali" 4 Ekim'de başlayacak. Festivalde, ünlü yönetmenler R.J. Cutler, Rashida Jones, Erik Nelson ve Joshua Zeman’ın söyleşileri yer alacak.

ABD’DE VİZYONA GİRECEK FİLMLER

2 Ekim’de Laura Gabbert'in yönettiği belgesel "Food and Country", 3 Ekim’de ise James Twyman'ın yönettiği aksiyon-korku filmi "The Legend of Johnny Jones" ABD genelinde vizyona girecek.

4 Ekim’de ise pek çok yapım sinema salonlarında izleyicilerle buluşacak. "Joker" serisinin devam filmi "Joker: Folie a Deux", Aaron Schimberg'in "A Different Man", Nora Fingscheidt’ın "The Outrun", Marc Forster imzalı "White Bird", ve Michael Felker'ın "Things Will Be Different" bu hafta vizyonda olacak filmler arasında yer alıyor.