BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!

10 Kasım 2022 Perşembe, 00:05

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938 tarihinde sonsuzluğa uğurlanışından bir gün sonra yayımlanan Cumhuriyet gazetemizin birinci sayfasında şöyle yazıyordu: “Büyük Millî Matemimiz”.

O günkü sekiz sayfasının altısında Mustafa Kemal’in yaşamına ve son günlerine dair haberlere yer veren gazetemizin ilk sayfasında, kurucumuz ve başyazarımız Yunus Nadi’nin “Büyük Şefin ölümü önünde” başlıklı yazısı da yer alıyordu.

Aradan tam 84 yıl geçti. Her 10 Kasım’da yürekler acısıyla dağlanırken; güçlü, tam bağımsız, uygar bir Türkiye umudu sarsılmaz, aziz hatırasıyla bir o kadar güçlendi, tazelendi.

Cumhuriyet Kitap Dergi olarak ölümsüz liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuz saygı, minnet ve özlemle taşıdık kapağımıza.

Kapağımızda usta ressam, yazar ve sanat tarihçisi Gürol Sözen’in Kurtuluş Savaşı Destanı’nı özgün tarzıyla yorumladığı eserlerinin yer aldığı “1919-23 Destan ve Onlar” adlı sergisinde yer alan olağanüstü bir Atatürk portresiyle selamlıyoruz okuyucularımızı.

Kendi tanımı ile “Bir boyacı ya da bu toprakların arzuhalcisi!” usta sanatçı ile sergisiyle aynı adla kitaplaştırdığı, büyük destanımızın izini sadece özgün yapıtları eşliğinde değil bir o kadar özgün şiirleri ve usta edebiyatçıların eşliğinde de sürdüğü 1919-23 Destan ve Onlar’ı konuştuk.

Kurtuluş Savaşı’nın başı dik atlısı, direnişin cesur savaşçısı, emanetin yılmaz koruyucusu Gürol Sözen ile tam da bugün, Büyük Önderimizi sonsuzluğa uğurladığımız 10 Kasım’da konuşmak bir ayrıcalık olduğu kadar hüzünlü bir yolculuktu da.

İyi okumalar…

Gamze Akdemir