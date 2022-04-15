Bursa'da Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi mayısta açılacak

15 Nisan 2022 Cuma, 14:08

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Barış Manço Kültür Merkezi'nin üst katı yeni nesil bir kütüphaneye dönüştürülecek.

1200 metrekare alanda yapılacak modern tasarımlı Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi bünyesinde 10 bini aşkın kitap, bilgisayar laboratuvarı, toplantı salonu, 199 kişilik çalışma alanı bulunacak ve ücretsiz çay, çorba ve internet hizmeti sunulacak.

ŞEHRİN KÜLTÜREL HAYATINA YÖN VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ.



Kütüphanenin alt katında ebeveynlerin çocuklarıyla kitap okuyabileceği çocuk kütüphanesiyle farklı yaş gruplarındaki öğrencilere hizmet verilmesi bekleniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi'nde çalışmaların yüzde 40'ının bittiğini vurguladı.

Gençlere ve çocuklara yönelik yatırımları sürdürdüklerini aktaran Yılmaz, şunları söyledi:

"Geçen yıl hizmete açtığımız Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde 1 yılda 172 bin 590 ziyaretçiyi ağırladık. İnşallah yeni uyumayan kütüphanemiz de gençlerin ve çocukların buluşma noktası olacak. Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi, Bursa Teknik Üniversitesine yakın olmasıyla üniversite öğrencilerinin ders çalışmak için tercih edebileceği bir mekan olacak. Yaptığımız eğitim yatırımlarıyla ilçenin ve şehrin kültürel hayatına yön vermeye devam edeceğiz."