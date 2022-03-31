31 Mart 2022 Perşembe

58. Kütüphane Haftası’ndayız. Son yıllarda yerel yönetimler çokça kütüphane açıyor. Bunlardan biri de Altan Öymen Kütüphanesi. Kitaba ve kütüphaneye verilen önemin, herkesin değilse bile toplumu aydınlatmak isteyenlerin gündeminde olması, çok güzel!

Çok iyi biliyoruz ki kitaplar bir toplumun belleğidir. Kütüphaneler de bu belleği geleceğe taşıyan kurumlar…

Öğrenciliği sırasında, kitap ve okuma kültürü üzerine denemeleriyle tanınan, gözleri görmeyen ünlü yazar Jorge Luis Borges’e dört yıl süresince kitap okuyan Arjantin asıllı yazar, çokdilli çevirmen, yayıncı Alberto Manguel, Kütüphanemi Toplarken (Yapı Kredi Yayınları, 2020) adlı kitabında “Kütüphanemi kendi gereksinimlerime ve önyargılarıma göre oluşturdum” diye yazıyor.

Gittiği okulların birinde kütüphanenin tepesinde büyük harflerle “BUNLAR SİZİN KİTAPLARINIZ DEĞİLDİR. KİTAPLAR HERKESE AİTTİR” yazısını gördüğünü, bu yargıya da karşı olduğunu anlatıyor. Çünkü “Kütüphanem benim için hem dört bir yandan varlığımı kuşatıp içine hapseden hem de bana ayna tutan son derece mahrem bir alandı” diyor.

Bir yazarın dünyası elbette özeldir. Ancak iş kitaba gelince, kütüphanenin tepesine yazılan uyarı da toplumu aydınlanmayı amaçlıyorsa, bu da önemli değil mi?

KİTAPLA YOLCULUK

Bizim gibi, geleneksel toplum olmaktan çıkmayı, çağdaş toplum olmayı amaçlayan bir ülke için kitabın çok çok önemli olduğu bir gerçek. Hele de topluma liderlik yapanların, kanaat önderlerinin toplumdan daha önde olmaları; dahası çok kitap okuyarak toplumun aydınlık geleceği için düşler kurmaları, umut olmaları, sinerji taşımaları gerekmez mi? Ama nerde! Cehalet kol geziyor!

1990’lı yıllardan beri tanıştığım, bundan da gurur ve onur duyduğum Altan Öymen, meslek olarak seçtiği gazeteciliğin yanı sıra ülke sorunlarının çözümü için gençliğinden beri siyasetin içinde yer alan, sorumluluklar üstlenen, çaba gösteren, çok önemli bir halkçı aydın.

Henüz 29 yaşında TBMM 1961 Temsilciler Meclisi’ne Basın Temsilcisi olarak seçildi, en demokratik anayasamız olan 1961 Anayasası’nı hazırlayanlar arasında yer aldı. (Aynı Meclis’te Oktay Ekşi de basın temsilcisi, en genç olarak da Alev Coşkun CHP temsilcisiydi.) Öymen, milletvekilliği, bakanlık, CHP Genel Başkanlığı yaptı. Yaşamını topluma adadı.

Cumhuriyet’te köşe yazarlığı, Milliyet’te başyazarlık yaptı, binlerce makale, onlarca kitap yazdı. Siyaset ve kitapla olan yolculuğunun kazanımlarını topluma aktardı.

Şimdi de 12-13 bin dolayındaki kitabını, belge, fotoğraf, karikatür vb. arşivini Beşiktaş Belediyesi’ne bağışladı. Topluma zengin bir kütüphane kazandırdı.

Altan Öymen Kütüphanesi açılış için gün sayıyor.

ÇOK İŞLEVLİ KÜTÜPHANE

Altan Öymen Kütüphanesi yalnızca kütüphane hizmeti sunmayacak. Aynı zamanda kültür merkezi işlevi üstlenecek. Böyle bir kuruma gönüllü katkıda bulunacağım için ben ve danışma kurulu üyesi arkadaşlarım heyecanlıyız. Danışma kurulu olarak geçen hafta ilk toplantımızı yaptık. Altan Abi’nin de yer aldığı bu toplantıda iki önemli nokta üzerinde durduk. 1) Kütüphaneyi nasıl geliştirebiliriz? 2) Hangi kültürel etkinliklerle toplumun aydınlanmasına katkıda bulunabiliriz?

Levent, Çalıkuşu Sokağı’nda Zübeyde Ana Kültür Merkezi içinde yer alan kütüphaneye ulaşmak çok kolay. İster asansörle, ister merdivenlerden birinci kata çıktığınızda kütüphane kapısında Altan Öymen Kütüphanesi yazısı ve Altan Öymen’in gülümseyen, sevecen portre fotoğrafı sizi karşılıyor; hoş geldiniz, diyor sanki.

Kapıyı geçince, tavana kadar yükselen raflardaki kitapların ve kütüphaneyi boydan boya kuşatan pencerelerden giren Çalıkuşu Sokağı’nın aydınlığı birleşiyor, apaydınlık bir kitaplık havası sizi kuşatıyor.

İçinizde kitap okuma arzusu, yeni kitaplar tanıma merakı, yeni bilgiler edinme çabası, sizi kitaptan kitaba gezdiriyor.

Altan Öymen de kitaplarını evdeyken tıpkı Manguel gibi, gereksinimine göre, çalışmalarına uygun olarak hem kronolojik, hem de tematik olarak düzenlermiş.

Çok değerli bir kütüphaneyi topluma kazandıran Altan Öymen’e, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a ve katkıda bulunan herkese teşekkür borçluyuz. Sağ olsunlar, var olsunlar…

Tüm kütüphanecilerin Kütüphane Haftası kutlu olsun.