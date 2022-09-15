İntikam Peşinde filminin konusu nedir? İntikam Peşinde filminin oyuncuları kimlerdir?

15 Eylül 2022 Perşembe, 16:45

Özgün adı Edge Of Darkness olan İntikam Peşinde filmi 29 Ocak 2010 tarihinde vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Martin Campbell otururken filmin senaryosunu William Monahan ve Andrew Bovell kaleme aldı.

İNTİKAM PEŞİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?



Mel Gibson

Danny Huston

Ray Winstone

Shawn Roberts

Shawn Roberts

Caterina Scorsone

Peter Hermann

Denis O'Hare

Gbenga Akinnagbe

Bojana Novakovic

İNTİKAM PEŞİNDE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Thomas Craven (Mel Gibson), Boston Polis Teşkilatı'nda tecrübeli bir cinayet masası dedektifi ve kızını yalnız büyüten bir babadır. 24 yaşındaki kızı Emma (Bojana Novakovic) evinde kimliği belirsiz katil tarafından öldürülür. Bu cinayetten sonra herkes asıl hedefin Craven olduğunu düşünür. Ancak kısa zaman sonra Craven bu durumdan şüphelenmeye başlar. Cinayeti çözmek için yaptığı araştırma onu, kızının gizli yaşamına, devletin gizli işlerine ve kanıtları yok etmekle görevli devletin gizli adamı Darius Jedburgh'e (Ray Winstone) sürükler.