İntikam Peşinde filminin konusu nedir? İntikam Peşinde filminin oyuncuları kimlerdir?
İntikam Peşinde filmi televizyonda izleyici ile buluşmaya devam ediyor. İntikam Peşinde filminin konusu nedir? İntikam Peşinde filminin oyuncuları kimlerdir?
Özgün adı Edge Of Darkness olan İntikam Peşinde filmi 29 Ocak 2010 tarihinde vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Martin Campbell otururken filmin senaryosunu William Monahan ve Andrew Bovell kaleme aldı.
İNTİKAM PEŞİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Mel Gibson
Danny Huston
Ray Winstone
Shawn Roberts
Shawn Roberts
Caterina Scorsone
Peter Hermann
Denis O'Hare
Gbenga Akinnagbe
Bojana Novakovic
İNTİKAM PEŞİNDE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Thomas Craven (Mel Gibson), Boston Polis Teşkilatı'nda tecrübeli bir cinayet masası dedektifi ve kızını yalnız büyüten bir babadır. 24 yaşındaki kızı Emma (Bojana Novakovic) evinde kimliği belirsiz katil tarafından öldürülür. Bu cinayetten sonra herkes asıl hedefin Craven olduğunu düşünür. Ancak kısa zaman sonra Craven bu durumdan şüphelenmeye başlar. Cinayeti çözmek için yaptığı araştırma onu, kızının gizli yaşamına, devletin gizli işlerine ve kanıtları yok etmekle görevli devletin gizli adamı Darius Jedburgh'e (Ray Winstone) sürükler.
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