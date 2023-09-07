Çağan Irmak imzalı Yaratılan, ekimde Netflix'te!

Yayınlanma: 07.09.2023 - 23:04

Güncelleme: 07.09.2023 - 23:04

Netflix, Türk televizyon dünyasına damga vuran usta yönetmen Çağan Irmak'ın kaleminden çıkan ve yönetmenliğini üstlendiği Yaratılan dizisinin yayın tarihini ve ilk fragmanını heyecanla paylaştı. Mary Shelley'in klasik eseri Frankenstein'dan ilham alınarak hazırlanan Yaratılan, 8 bölümlük bir dizi olarak izleyici karşısına çıkacak.

YARATILAN'IN OYUNCU KADROSU

Başrollerini Türkiye'nin sevilen oyuncuları Erkan Kolçak Köstendil ve Taner Ölmez'in paylaştığı yapımda; Engin Benli, Şifanur Gül, Bülent Şakrak, Sema Çeyrekbaşı, Devrim Yakut, Şehsuvar Aktaş, Durul Bazan, Macit Koper, Ekremcan Arslandağ, Ümmü Putgül ve Şennur Nogaylar gibi birbirinden yetenekli isimler de yer alıyor.

Yaratılan, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde geçen bir hikayeye odaklanıyor. Hikaye, tıp öğrencisi Ziya'nın büyüleyici macerasını anlatıyor. Zeki ve hevesli olan Ziya, çözülmesi gereken birçok sıra dışı hastalıkla karşı karşıyadır ve bunlara çözüm bulmanın peşindedir. Dahilikle delilik arasında gidip gelen hekim İhsan ile tanıştığında ise hayatı tamamen değişir. İkili, yasaklı bir deneye girişir ve kadim bir yazıyı çözmeye çalışırken büyük bir felakete sürüklenir.

GERİ SAYIM BAŞLADI!

Netflix'in bu büyüleyici dizisi, 20 Ekim'de tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacak. Türk televizyonunun önde gelen isimlerinden Çağan Irmak'ın yönetmenliğindeki Yaratılan, sıradışı hikayesi ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyülemeye hazır.