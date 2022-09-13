Behzat Ç. dizisinin yeni afişi yayınlandı: 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'

13 Eylül 2022 Salı, 15:32

Başrolünde oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı "Behzat Ç." dizisi geri dönüyor.

Yakında BluTv'de yayınlanacak olan "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nden ilk tanıtım yayınlanmıştı.

Merakla beklenen dizinin yeni bölümlerini Ortaks Yapım çekiyor.

İlk tanıtımdan sonra yeni afiş de yayımlandı.

Bu şehir aydınlığa çıksın diye koca şehrin karanlığında yalnızız la! Çekiç ve Gül: Bir #BehzatÇ. Hikayesi, yakında BluTV'de! ??@Ortaksyapim @papazinpilavi pic.twitter.com/bfX7TRfsAN — BluTV (@BluTV) September 13, 2022

BluTV’nin yeni orijinal içeriğinde; usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. karakteriyle bir kez daha kamera karşısına geçecek. Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuna; Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu katıldı. ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken senaryo ise Ercan Uğur imzası taşıyor.