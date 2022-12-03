Can Yayınları’nda klasik ve modern bir arada!

03 Aralık 2022 Cumartesi, 00:01

ÇAĞDAŞ

Can Yayınları’nın pek çok usta yazarın öncül yapıtlarıyla yer aldığı “Çağdaş” başlıklı dizisinde öne çıkan yazarlar ve kitaplardan sizler için seçtiklerimiz şöyle:

Yüzyıllık Yalnızlık / Gabriel Garcia Marquez: Marquez, çocukluk yıllarını anlattığı, gerçekçi anlatımının yanı sıra fantastik kurgusuyla dünya edebiyatının kültleri arasında yer alan Yüzyıllık Yalnızlık’ta (Çev. Seçkin Selvi), Buendia ailesinin, yapılan bir büyü sonucu akraba evliliği nedeniyle 100 yıl süren bir lanetle yaşamalarını konu ediniyor.

Zamansız / Latife Tekin: Bir arabanın içinden göle savrulduktan sonra yılan balığı ve gelinciğe dönüşen bir kadın ve erkeğin aşk ve yas hikâyesi... Latife Tekin, Covid-19 salgını sürecinde yazdığı Zamansız’da, zamansız, tanımsız, insan var oluşunun ötesinde her türden başkalaşıma açık bir aşk duygusunun izinden gidiyor.

Başkalarının Tanrısı / Mine Söğüt: Yaşlı Efsun Abla, belleğini yitirmiş Adnan Abi, toksikoman Hülya, kafası karışık şair Musa ve çöpte bulunmuş bir bebek... Her biri kendi zorlu geçmişleriyle baş etmeye çalışan bu insanlar yaşadıkları bina yıkılınca şehrin sokaklarında barınacak bir yer arıyor ve puslu bir geleceğe sürükleniyor. Mine Söğüt, Başkalarının Tanrısı’nda dışlanmış, hor görülmüş ve kimliklerinden arınmış insanların yarı düş, yarı gerçekçi öyküsünü anlatıyor.

Deli İbram Divanı / Ahmet Büke: Büke, İzmir’in yer yer bir karakter gibi karşımıza çıktığı dönem romanı Deli İbram Divanı’nda, Ege insanının doğayla, tarihle, söylencelerle beslenen yaşamını, coğrafyamızın adaletsizlik, gelir eşitsizliği sorunlarıyla harmanlıyor, bir ada ve deniz hikâyesi olarak sunuyor.

MODERN

Can Yayınları’nın “Modern” dizisinde 20. yüzyılın en önemli yazarlarının yapıtları yer alıyor. “Modern” başlıklı seride öne çıkan yazarlar ve kitaplardan sizler için seçtiklerimiz şöyle:

Yokuş / Nikos Kazancakis: Genç ve ihtiraslı yazar Kosmas, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra eşi Noemi’yle birlikte Girit’e döndüğünde bir cennet gibi hatırladığı memleketinin yerinde yıllar süren savaşın tanınmaz hale getirdiği bir ada bulur. Her zaman ters düştüğü babası ölmüştür ve adanın büyük reislerinden dedesi de ölüm döşeğindedir. Kosmas yaşadığı kayıplardan ve karşılaştığı manzaralardan sonra dünyada yeni bir kardeşliği egemen kılacak kişilerin kendisi gibi aydınlar olduğuna karar verir. Kazancakis’in ölümünden yıllar sonra keşfedilen ve ilk kez bu yıl yayımlanan son romanı Yokuş (Çev. Hârun Ömer Tarhan), yazarın deneyimlerinden ve görüşlerinden izler içeren melankolik bir anlatı.

İşte Böyle Oldu / Natalia Ginzburg: Ginzburg, İşte Böyle Oldu’da (Çev. Şemsa Gezgin), kimsesizliğinin ve çaresizliğinin tek bir çözümü olabileceğini fark eden ve toplumun kayıtsızca azap çekmeye terk ettiği bir kadının çekmecedeki tabancaya uzanışının hikâyesini yalın dille anlatıyor.

Kader Yumurtaları / Mihail Bulgakov: Stalin iktidarının ilk dönemlerinde kapılarını yeniden açmış Zooloji Enstitüsü’nün müdürü Profesör Persikov’un canlı organizmaların büyüklüğünü ve üreme hızını artıran buluşundan sonra yaşanan kaza tüm dünyayı tehdit eden bir felakete dönüşür... Bulgakov’un, H.G. Wells’in Tanrıların Tohumu’ndan esinlenerek yazdığı Kader Yumurtaları (Cev. Uğur Büke), Sovyet Rusya’nın gerçeküstü gerçekliğini ele alan bir bilimkurgu klasiği.

Yedi Gece / Jorge Luis Borges: Borges, Yedi Gece’de (Çev. Süleyman Doğru) İlahi Komedya’dan Binbir Gece Masalları’na, Budizm’den Kabala’ya renkli bir yolculuğa çıkarıyor. Borges düş ile gerçeğin iç içeliği üzerine kafa yorarken “gerçek hayat” dediğimiz şeyin, belki de “başka birilerinin rüyası”nda yaşadıklarımız olduğunu söylüyor.

KLASİK

Yayın yaşamının başlangıcından bu yana klasik yapıtlara özel bir önem veren Can Yayınları, Dünya edebiyatının önemli yapıtlarını “Klasik” başlıklı dizisiyle okuyucularına sunuyor. “Klasik” dizisinde öne çıkan yazarlar ve kitaplardan sizler için seçtiklerimiz şöyle:

Yeni Hayat / Dante Alighieri: Dante Alighieri en önce İlahi Komedya’yla ve Beatrice’ye duyduğu dillere destan aşkıyla tanınır. Yeni Hayat’ta (Çev. Fatih Demirci) ise Beatrice’ye olan ölümsüz aşkı dizelere dökülür.

Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi / Mary Wollstonecraft: Wollstonecraft’ın Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi (Çev. Burcu Şahinli), feminist külliyatın bugün hâlâ başvurulan ilk ve en temel yapıtı. Kadın hakları savunucusu Wollstonecraft’ın kitabı, kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmaları, daha kapsamlı bir eğitim görebilmeleri, çalışmaları ve sonuçta özgürleşmeleri gibi konuları içeriyor. Wollstonecraft, kadını sistematik bir şekilde maruz bırakıldığı aşağılanmadan kurtarmak uğruna, dünyaca ünlü yazarlara, dönemin saygın din adamlarına, politikacılarına korkusuzca karşı çıkıyor.

Fragmanlar-Bir Veya Tanrı Üzerine / Ksenophases: Ksenophanes, Fragmanlar-Bir Veya Tanrı Üzerine (Çev. C. Cengiz Çevik) kitabında, şair ve filozof kimliğiyle 21. yüzyılın insanını sadece evrenin ve insanın varoluşunu düşünmeye ve sorgulamaya değil, toplumun içinde yanlış bildiğimizi yüksek sesle eleştirmeye de çağırıyor. Kitap, MÖ 6. yüzyılda yaşayan Ksenophanes’in hayatı ve düşünceleriyle ilgili antik literatürdeki en eski kaynaklar olan fragmanlarının eski Yunanca ve Latinceden yapılmış çevirisini ve analizini de kapsıyor.

İnsan Nedir? / Mark Twain: Mark Twain’in biri genç, diğeri ihtiyar iki adamın sohbeti sayesinde insan hakkında ezber bozan tespitlerde bulunduğu İnsan Nedir? adlı kitabı (Çev. Emrah Serdan), günümüzde insanın akıl yürütme yetisini anlamak ve konuya farklı bir açıdan bakabilmeyi sağlıyor. İnsan Nedir?’de “düşünebilmek insanı gerçekten özel kılar mı”, “kişi nasıl akıl yürütür” ve “fikir sahibi olur, sanatçı için düşünme süreçleri nasıl işler” gibi sorular üzerinden gerçekçilik ve romantizm çarpışıyor.

MİRAS

Türk edebiyatına odaklanan yeni dizisi “Miras”la yine klasikleşmiş yapıtları günümüz Türkçesiyle yayımlıyor. “Miras” serisinin öne çıkan yazarları ve kitaplarından sizler için seçtiklerimiz şöyle:

İstanbul’da Bir Yabancı / Halide Edib Adıvar: Halide Edib Adıvar’ın 1960’ta, Büyük Gazete’de yayımladığı kısa roman denemesi İstanbul’da Bir Yabancı ilk kez kitaplaşıyor. Halide Edib’in, daha önceki romanlarında da sık sık ele aldığı “İstanbullu olma” meselesine odaklanan ve İnci Ergünün’ün önsözüyle yayımlanan İstanbul’da Bir Yabancı, yazarın son dönem romancılığına da ışık tutuyor.

Mürebbiye / Hüseyin Rahmi Gürpınar: Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın en çok okunan eserlerinden olan ve günümüz Türkçesiyle okuyucularla buluşturulan Mürebbiye’de, değişen Osmanlı toplumunu, bir konağın sakinleri özelinde Fransız bir mürebbiyenin yaşamlarına girmesiyle kendilerini kaybeden konak erkeklerinin düştükleri içler acısı durumlar konu ediliyor.

Gençlik / Ahmet Mithat Efendi: Modern edebiyatımızın kurucularından Ahmet Mithat Efendi’nin en eğlenceli öykülerinden Gençlik, evlilikte gelenek-görenekler çatışmasını, göçün yarattığı sorunları konu ediniyor ve toplumun dışladığı karakterlere odaklanıyor.

Son Emel / Mehmet Rauf: Son Emel’deki hikâyelerde Mehmet Rauf yazınının önde gelen temalarından kadın ve aşk işleniyor. Kadınlar ve erkekler arasındaki sohbetler, aşk, cinsellik ve evlilik üzerine gelişen yapıtta Mehmet Rauf, son emeline doğru koşan bireylerin ruh hallerini anlatıyor.

MUNDİ

Romandan yaşamöyküsüne, psikolojiden bilime her alanda kitaplar yayımlama amacıyla 2019 yılında Can Yayınları bünyesinde kurulan Mundi’den sizler için seçtiklerimiz şöyle:

Balonla Beş Hafta / Jules Verne: Hem bilgin hem kâşif Dr. Samuel Fergusson, yardımcısı Joe ve yakın arkadaşı avcı Kennedy’nin Afrika’nın el değmemiş yerlerini keşfetmek üzere hidrojen dolu bir balonla yola çıkışını anlattığı Balonla Beş Hafta edebiyat tarihine düş ile gerçeğin bileştiği yapıtlarıyla damgasını vuran Jules Verne’in en bilinen yapıtlarından.

Sahneye Adanmış Bir Ömür: Metin Akpınar / Zeynep Miraç: Aksaray’da kalabalık bir konakta doğan, etrafı gözleyerek büyüyen, her duyduğunu zihnine kaydeden bir çocuk… Daha lisedeyken öğretmenine, “Sen en iyisi tiyatrocu ol oğlum” dedirten, sahneye adanmış bir ömür: Metin Akpınar... Zeynep Miraç, bu kitapta sorularıyla Metin Akpınar’ı konuşturuyor. Tiyatro tutkusunu, Zeki Alasya’yla dostluklarını, eşi Göksel Akpınar’la aşkını, Anadolu’daki turnelerini, Ulvi Uraz’dan Haldun Taner’e “hoca”larını anlatıyor.

Bize Yeni Bir Söz Lazım: Türkiye İçin Yeni Bir Siyaset Arayışı / Bekir Ağırdır: Bekir Ağırdır, yıllar boyunca Türkiye üzerine yapılmış çalışmalardan edindiği bilgileri süzerek bir yol haritası çıkarıyor. Türkiye’nin siyasi fay hatlarının geçmişten bugüne yarattığı kırılmaların bir analizini yapıyor.

Telgraftan Tablete: Türkiye’nin Beş Kuşağına Bakış / Evrim Kuran: Evrim Kuran, uzun yıllardır sürdürdüğü kuşak çalışmalarında edindiği bilgi birikimi ile Türkiye’nin beş kuşağına bakıyor, yaşanan değişimlere ayna tutuyor.