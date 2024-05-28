Casa Botter’de Nuri İyem sergisi açıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmaları sonucu sergi salonu olarak açılan Beyoğlu hafızasının simge yapısı Casa Botter’de “Solo Botter: Nuri İyem” monografik sergisi açıldı.
Bu özel seçki yaşadığı coğrafyaya özgü her temayı çözümlemek üzere tuvalin karşısına geçen Nuri İyem’in farklı dönemlerinden karakteristik çalışmalarını bir araya getiriyor.
Levent Çalıkoğlu küratörlüğünde yapılan, 29 Ağustos’a dek açık olan sergide yer alan 76 orjinal tablosu, özel eşyaları, yazışmaları, sözlerinin bütününde kişiliği, siyasi duruşu, insan ve yurt sevgisi, bitmez tükenmez çalışma ve üretme aşkıyla Türk resim sanatının büyük ismi Nuri İyem (1915-2005) canlanıyor.
Sergi açılışında konuşan Çalıkoğlu; “Burada öncelikle sanatçının kendi sözleriyle binanın Beyoğlu’na bakan cephesinden başlayan bir akış var. Nuri İyem çok üretken bir sanatçı ama bu sergide onun bilinmeyen yönlerini özellikle soyut resimlerini peyzajlarını da hatırlatmak istedim. Bu sergi, 1940’lı yıllardan itibaren fokuslandığı portrelerle başlıyor akabinde giderek soyuta ulaşan resimlerini gösteriyor, sonra çok iyi bilinen ikonik kadın yüzlerine ulaşıyoruz” dedi.
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