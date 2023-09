Venedik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu: İşte kazananlar...

Yayınlanma: 09.09.2023 - 22:15

Güncelleme: 09.09.2023 - 22:15

Yorgos Lanthimos'un yönettiği ve Emma Stone'un başrolünde yer aldığı "Poor Things" Venedik Film Festivali'nin kapanış gecesinde büyük bir başarı elde etti. Film, festivalin en prestijli ödülü olan Altın Aslan'ı kazanarak büyük bir onur elde etti. Emma Stone ise bu filmdeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

"Poor Things" eleştirmenlerden büyük beğeni toplamış ve festivalin favorisi olarak öne çıkmıştı. Emma Stone'un etkileyici performansı, ona bu prestijli ödülü kazandırdı.

FESTİVALİN SON GÜNÜ GERİDE KALDI

Ayrıca, film festivalinde diğer önemli ödüller de sahiplerini buldu. Ryusuke Hamaguchi'nin "Evil Does Not Exist" adlı filmi Büyük Jüri Ödülü'nü alırken, Matteo Garrone, En İyi Yönetmen dalında Gümüş Aslan'a layık görüldü. Agnieszka Holland'ın "Green Border" filmi Jüri Özel Ödülü'nü kazanırken, Guillermo Calderón ve Pablo Larraín'in senaryosu "El Conde" ile En İyi Senaryo ödülünü aldı.

Emma Stone'un yanı sıra, Peter Sarsgaard da "Hafıza" adlı performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.