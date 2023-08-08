Cem Karaca'nın hayatını konu alan filmin çekimleri Eylül'de başlıyor!

Yayınlanma: 08.08.2023 - 11:31

Güncelleme: 08.08.2023 - 11:35

Anadolu rock müziğinin kurucularından Cem Karaca'nın hayatını beyazperdeye Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya aktaracak.

Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun üstleneceği filmin çekimlerine Eylül ayında başlanacak.

"BENİM İÇİN HOMEROS KADAR ÖNEMLİ"

Filme ilişkin açıklamada bulunan Aksu, sanatçı Karaca'ya olan hayranlığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çocukluğumda, gençliğimde, bugünkü olgunluk dönemimde hayran olduğum, neredeyse sinema sanatına bakışımı etkilemiş bir dünya devinin filmini yapmak benim için heyecan verici. Cem Karaca'yı hep 20. yüzyılın en büyük halk ozanı olarak gördüm. Benim için Homeros kadar önemlidir. Dadaloğlu, Karacaoğlan, modern Emrah'tır."

Aksu, filmde Cem Karaca'yı canlandıracak İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğunu, sahici ve samimi bulduğunun altını çizerek, "Bu projede birlikte olacağımız için ayrıca daha çok sevindim" ifadelerini kullandı.

Danışmanlığını Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca ile yakın çevresinin yaptığı filmin senaryosunu Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık kaleme aldı.