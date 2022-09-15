Cennete Bilet filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Cennete Bilet filmi ne zaman vizyona girecek?

15 Eylül 2022 Perşembe, 15:32

George Clooney ve Julia Roberts'ı yeniden bir araya getiren "Cennete Bilet" (Ticket to Paradise) izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başarılı iki oyuncuyu aynı filmde buluşturan Ol Parker yönetmenliğindeki yapım, ikinci şansların tatlı sürprizini konu alan bir romantik komedi olarak seyirci karşısına çıkıyor.

Kaitlyn Dever ve Billie Lourd'un yan rollerde olduğu film, evlenmek üzere olan kızlarına mani olmak için birbirileri arasındaki anlaşmazlıkları arkalarında bırakarak birlikte hareket eden boşanmış bir çiftin hikayesini anlatıyor.

CENNETE BİLET FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Cennete Bilet, hayatının aşkını bulduğuna inanan kızlarına engel olmak için birlikte hareket etmek zorunda kalan eski bir karı kocanın hikayesini konu ediyor. Kısa bir süre önce Chicago Üniversitesi'nden mezun olan Wren Butler, ey yakın arkadaşı Lily ile Bali’ye gider. Burada yaşayan bir adamla tanışan Lily, ani bir evlilik kararı alır. Bunun üzerine Lily’nin ebeveynleri, kendilerinin 25 yıl önce yaptığı hatayı çocuklarının yapmasını engellemek için harekete geçer. Bu sırada düğün hazırlıkları için Bali’de kalan Wren de hayatının aşkı ile karşılaşır.

CENNETE BİLET FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Cennete Bilet filmi 16 Eylül 2022 günü sinemaseverler ile buluşacak.