‘Ceviz Ağacı’na Londra ve New York’tan ödül

16 Aralık 2021 Perşembe, 04:00

7. Balkan Panorama Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Oyuncu ödüllerini alan Ceviz Ağacı, kasım ayında London City Film Festivali’nden En İyi Yabancı Film ödülünü alarak ayrıldı.

Amerika’da 23 yıldır prestijli etkinlikleri ile tanınan The Artist Forum’un düzenlediği 6. Festival of Moving Image Festival’in gala töreni cumartesi günü New York’ta yapıldı. “Ceviz Ağacı” adlı film törende “En İyi Film” ve “En İyi Oyuncu” ödüllerine değer görüldü.

“Ceviz Ağacı”, 14-20 Aralık’ta yapılacak olan Antakya film Festivali’nde ve ayrıca mart Ayında Moskova’da yapılacak Leonid Khromov International Film Festival’de de yarışacak.