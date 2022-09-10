İzmir'deki kutlamalardan notlar: 600 dolara otel odası
Restoranlar günler öncesinde fahiş fiyatlara tutuldu. 600 dolara kadar ulaşan rezervasyon ücretleri ödendi.
Öte yandan denizden etkinliği takip etmek isteyenler için de tekne seçeneği sunuldu. Teknenin büyüklüğüne göre fiyatlar değişiyor. Denizli, Afyon, Uşak gibi illerden de çok sayıda yurttaş etkinliğe katılmak için geldi.
100. yıl etkinliklerini takip etmek üzere çok sayıda basın mensubu da alana geldi. Otellerin hepsi 15 gün önceden bütün odaları kapattı. Otellerin rezervasyon almamasının yanında, önceki gün itibarıyla odaları boşaltması gereken kişiler otellerinden bir gün uzatma istedi. Ancak rezervasyonlar günler öncesinden dolduğu için oteller müşterilerin bu isteğini geri çevirmek zorunda kaldı. Böyle olunca müşterilerle otel arasında karışıklıklar çıktı.
YILDIRIM UMDUĞU İLGİYİ BULAMADI
AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da dün İzmir’de ziyaretler gerçekleştirdi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı gezen Yıldırım, beklediği ilgiyi göremeyince gezisini kısa kesti.
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