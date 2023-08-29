Chris Hemsworth ve Pedro Pascal'ı buluşturan 'Crime 101' için dev teklif savaşı

Yayınlanma: 29.08.2023 - 23:06

Güncelleme: 29.08.2023 - 23:06

Amazon ve Netflix, ünlü yazar Don Winslow'un romanından uyarlanacak olan "Crime 101" adlı film için kızışan bir teklif savaşının içine girdi. Bu prestijli projede başrolde Chris Hemsworth ve Pedro Pascal yer alacak. Yönetmen koltuğunda ise "American Animals" filmi ile tanınan Bart Layton bulunacak. Söylentilere göre, Amazon ve Netflix arasında yapılan pazarlık süreci oldukça rekabetçi bir hal aldı, ancak Amazon'un avantajlı bir konumda olduğu düşünülüyor.

Şu an için herhangi bir anlaşma imzalanmış değil ancak kaynaklara göre hem Chris Hemsworth hem de Pedro Pascal, grev öncesi dönemde projeye büyük bir ilgi gösterdi. Teknik olarak bakıldığında, İngiltere merkezli bir yapımcıyla bir hak anlaşması yapıldığı belirtiliyor.

Eric Fellner ve Tim Bevan'ın Working Title şirketi ile Shane Salerno'nun Story Factory'si, CAA (Creative Artists Agency) ile işbirliği yaparak bu projenin hazırlıklarını sürdürüyor.

Film, bir tür suç hikayesi olan "Crime 101", aynı zamanda "Heat" tarzında bir gerilimi de içeriyor. Pasifik Kıyısı'nda gerçekleşen yüksek düzeydeki mücevher hırsızlıkları, polis tarafından Kolombiya kartelleriyle bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Ancak Dedektif Lou Lubesnick, bu tezden farklı bir görüşe sahiptir ve bir hırsıza odaklanarak son bir soygunun peşine düşer.

Don Winslow'un öyküsü aslında 2020 yılında yayımlanan "Broken" adlı kitap koleksiyonunun bir parçası olarak HarperCollins tarafından yayımlandı. Bu başarılı yazarın eseri, hem çarpıcı bir suç hikayesi sunuyor hem de heyecan dolu anlatımıyla izleyicilere büyüleyici bir deneyim vaat ediyor.