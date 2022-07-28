“Marilyn Monroe” filmi Blonde ne zaman çıkacak? Blonde filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Marilyn Monroe'yu kim canlandıracak?

28 Temmuz 2022 Perşembe, 18:05

Marilyn Monroe'nun hayatını kurgusal bir bakış ile ele alan film Monroe'nun hem özel hem de kariyer hayatına odaklanıyor.

“MARİLYN MONROE” FİLMİ BLONDE NE ZAMAN ÇIKACAK?

2010 yılında başlayan uzun bir geliştirme sürecinin ardından Ağustos 2019'da Los Angeles'ta yapımına başlanan filmin 2022'de piyasaya sürülmesi planlanıyor.

BLONDE FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmin yapımcılığını Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tracey Landon, Brad Pitt ve Scott Robertson üstleniyor. Filmde Ana de Armas, Monroe'yu canlandırıyor. Adrien Brody, Bobby Cannavale ve Julianne Nicholson yardımcı rollerde yer alıyor.



