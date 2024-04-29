Cillian Murphy'nin 28 Yıl Sonra devam filmlerinde yer alacağı kesinleşti

Yayınlanma: 29.04.2024 - 22:44

Güncelleme: 29.04.2024 - 22:44

Cillian Murphy, Danny Boyle'un yönettiği ve Alex Garland'ın yazacağı "28 Yıl Sonra" devam filmlerinde yer alacak. Sony, hararetli bir teklif savaşının ardından hakları satın aldı, birçok stüdyo arasında Warner Bros da bulunuyordu.

Orijinal filmde "28 Gün Sonra"da rol alan ve yürütücü yapımcı olan Murphy, ilk filmde geri dönmeyecek ancak Jeff Sneider'ın belirttiğine göre ikinci filmde kayda değer bir dönüş yapacak ve üçüncü filmde önemli bir rol oynayacak.

Boyle ve Garland şu ana kadar Murphy'nin varlığını doğrulamadı ya da yalanlamadılar. Ancak Murphy, Variety ile yaptığı Aralık 2023 röportajında Boyle ve Garland'ın devam filmlerinde yer almakla ilgilendiğini belirtmişti, bu da bir nevi resmi olmayan bir teyit niteliği taşıyordu.

Murphy'nin bu yılın sonlarına doğru gösterime girmesi beklenen "Blood Runs Coal" filminde rol alması bekleniyor. Ayrıca, Steven Knight'ın eylül ayında çekilmesi beklenen "Peaky Blinders" filminde de yer alacak.

"28 Yıl Sonra"nın bütçesi 60 milyon dolar olarak söyleniyor ve başrollerde Ralph Fiennes, Jodie Comer ve Aaron Taylor-Johnson yer alacak. Filmin konusu, karakterleri ve prodüksiyon tarihleri hakkında henüz herhangi bir ayrıntı verilmedi. Ancak, "28 Years" serisinin senaryosunu yazacak olan Garland'ın üçleme filminin başlangıcı olarak planlandığı belirtiliyor. İlk filmin çekimleri önümüzdeki ay Londra'da başlıyor.