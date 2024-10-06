CRR Konser Salonu'nun yeni sezonu CRR Senfoni Orkestrası konseriyle başladı

Cemal Reşit Rey Konser Salonu CRR Senfoni Orkestrası'nın verdiği konserle başladı.

CRR Konser Salonu'nun yeni sezonu CRR Senfoni Orkestrası konseriyle başladı
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AA
Yayınlanma: 06.10.2024 - 18:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 2024-2025 sezonunu CRR Senfoni Orkestrası'nın verdiği konserle açtı.

CRR'den yapılan açıklamaya göre, şef Nil Venditti'nin yönettiği konserde, orkestra uluslararası başarılara sahip piyanist Emre Şen'e eşlik etti.

Konserin ilk bölümünde piyano repertuvarının sevilen eserlerinden Sergey Rahmaninov'un 2. Piyano Konçertosu Op. 18, ikinci yarısında Johannes Brahms'ın 4. Senfoni, Op. 98'i icra edildi.


Etiketler: #Cemal Reşit Rey #CRR Senfoni Orkestrası #konser

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