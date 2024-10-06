CRR Konser Salonu'nun yeni sezonu CRR Senfoni Orkestrası konseriyle başladı
Cemal Reşit Rey Konser Salonu CRR Senfoni Orkestrası'nın verdiği konserle başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 2024-2025 sezonunu CRR Senfoni Orkestrası'nın verdiği konserle açtı.
CRR'den yapılan açıklamaya göre, şef Nil Venditti'nin yönettiği konserde, orkestra uluslararası başarılara sahip piyanist Emre Şen'e eşlik etti.
Konserin ilk bölümünde piyano repertuvarının sevilen eserlerinden Sergey Rahmaninov'un 2. Piyano Konçertosu Op. 18, ikinci yarısında Johannes Brahms'ın 4. Senfoni, Op. 98'i icra edildi.
Etiketler: #Cemal Reşit Rey #CRR Senfoni Orkestrası #konser
En Çok Okunan Haberler
-
- Sessizliğini 'Beyoğlu'ndaki taciz skandalı' için bozdu
- Katilin odasının fotoğrafları ortaya çıktı!
- Semih Çelik'in komşuları konuştu: 'İkbal'e takıntılıydı'
- Alman basınından Türkiye iddiası
- Ali Yerlikaya'ya istifa çağrısı!
- Üniversitesinden 'Ayşenur Halil' paylaşımı
- 'Discord' yayınlarına yönelik harekete geçildi
- 'İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı...'
- Yerlikaya'dan 'bir gün sonra' vahşet açıklaması!
- 2 motosikletli ters yönde yarış yaptı: 1 ölü, 3 yaralı