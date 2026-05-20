CSO Ada Ankara'da '19 Mayıs' coşkusu yaşandı

20.05.2026 10:34:00
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla CSO Ada Ankara'da konser verildi.
CSO Ada Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, konser ve sahne performanslarıyla kutlandı.

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in bağımsızlık meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs 1919'un 107'nci yılı kutlamaları dolayısıyla opera, çok sesli koro müziği, halk müziği ve danslı anlatımlar sanatseverlerle buluştu.

Bu kapsamda "Ata'dan Miras ve Gençliğe Emanet Şarkılar" özel opera konseri Mavi Salon'da sahnelendi.

Tarihi Salon'da gerçekleştirilen Devlet Çoksesli Gençlik Korosu "Tan" konserinde ise genç sanatçılar sahne aldı.

Sanatçılar, seslendirdikleri eserlerle izleyicilerden alkış aldı.

Ana Salon'da düzenlenen "Türkülerle Oyunlarla 19 Mayıs Coşkusu" konserinde de Anadolu'nun farklı yörelerinden türküler ve halk oyunları sahneye taşınarak, bayram ruhu yaşatıldı.

Konser ve gösterilere sanatseverler yoğun katılım gösterdi.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 19 Mayıs'a özel konser verdi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Antalya Devlet Senfoni Orkestrası tarafından konser verildi.
19 Mayıs konserlerinde sahne gençlerin İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) sezonu kapattığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konserinde şef Hasan Tura yönetimindeki orkestra konserde solist seçmelerinde finalist olmaya hak kazanmış beş genç soliste eşlik etti.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konser takvimi 2026! 19 Mayıs'ta İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var? Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri bu yıl da İstanbul'da adeta bir festival havasında geçecek. İstanbul'un dört bir yanında düzenlenecek ücretsiz konserler ve renkli etkinliklerle bayram coşkusu doyasıya yaşanacak. İşte, 19 Mayıs 2026 İstanbul ücretsiz konser ve etkinlik takvimi...