Çukurcuma Antika Festivali'nin açılış töreni bugün gerçekleştirilecek

02 Ekim 2022 Pazar, 14:43

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 1-23 Ekim tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Çukurcuma Antika Festivali'nin açılış töreni 2 Ekim Pazar günü Saat 16:00'de gerçekleştirilecek.



ÇUKURCUMA ANTİKA VE SANAT FESTİVALİ



2 Ekim Pazar 16:00-19:00'da canlı açık hava ve instagram müzayedesinde 15 seçkin eser müzayedede olacak. Açılış programı ve açılış kokteyli ardından Türkan Kandıralı&Murat Sözen ve 10 kişilik saz heyeti katılımcılara keyifli dakikalar yaşatacak.



Kanuni Murat Sözen



Türkan Kandıralı Kimdir?

Türkan Kandıralı 10.03.1957 tarihinde Koceli’nin kandıra kazasında doğdu.babası Şaşkın İsmail lakabıyla tanınan İsmail Kandıralıdır. Küçük yaşlarda baba şaşkın İsmail ve amca Mustafa Kandıralıdan o kadar çok etkilendiki ilkokul yıllarında okul çantası içinde klarnetide yer aldı. İlk nota derslerini Udi Nurettin Portakalda aldı.Konserler vermeye,okullar arası yarışmalar sonrasında İzmit Musiki Derneğine kayıt oldu.bir süre sonra kandıra,İzmit bölgelerinin en iyi müzisyeni olarak anılmaya başladı. Daha çok öğrenmek ve bilgi sahibi olmak için Üsküdar Musiki Cemiyeti Emin Ongan’ı buldu. İlk sahne çalışmalarına Bebek Maksim Gazinosu 1973-1974 Bülent Ersoy kadrosunda başladı.Devamında Maksim,Lunapark,Çakıl,Gar Gazinolarında sahne aldı.

Türkan Kandıralı



Yüksek Resssam ve Restoratör Bayram Karşit ile yapılacak söyleşi ile devam edece açılış programında Kağan Gençtürk sunumu ile müzayede yapılcak. Katılımcıların birbirinden özel eserleri görebileceği bu seçkide Leonardo de Mango, İbrahim Safi, Orhan Umut tabloları ve I.Abdülhamid tuğralı gümüş leğen İbrik takımı da aralarında bulunan 15 eser bulunuyor.