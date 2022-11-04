Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Kovid-19 temalı piyano konçertosu sunacak

04 Kasım 2022 Cuma, 16:17

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yarın saat 20.00'de düzenlenecek konser için Şallıel, prova gerçekleştirdi.

Besteci Şallıel, prova sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'a dünyanın çok hazırlıksız yakalandığını söyledi.

Karantina sürecini eser yazarak değerlendirdiğini anlatan Şallıel, "Bu süreçte bir eser yazarak duygularımı kalıcı hale getirmek istedim. Bir piyano konçertosuna başladım. Pandemide insanlığın karşılaştığı çaresizlik... Herkes ne yapacağını şaşırdı ve ortada bir dolu acılar oldu. Bu eser, o acıları, Kovid-19'un tüm ülkeleri dolaşmasını anlatıyor. Bütün ülkelerin müziklerini açık büfe gibi göreceksiniz" diye konuştu.

Şallıel, Kovid-19 temalı eserinin 2 yılda tamamlandığını belirtti.

Hollanda Zuyd Üniversitesi Maastricht Konservatuarı yüksek lisans öğrencisi piyano sanatçısı İrem Yunkuş ise projede solist olarak yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yunkuş, konçertonun konservatuvarda yüksek lisans tezi olarak da kabul edildiğini kaydetti.