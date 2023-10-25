Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası: Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne özel konser...

Yayınlanma: 25.10.2023 - 19:59

Güncelleme: 25.10.2023 - 19:59

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlama amacıyla büyük bir coşku ve özveriyle hazırlanan özel bir konser düzenliyor. Bu konser, Türkiye'nin tarihinde büyük bir öneme sahip olan Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü anmak ve ulusal kimliği vurgulamak amacıyla gerçekleştirilecek, bu nedenle büyük bir hassasiyetle planlandı.

Ankara'nın simgesi haline gelmiş Ada Ana Salon'da düzenlenecek olan konser, 26 Ekim ve 27 Ekim'de gerçekleşecek. 1500 kişilik büyük bir koro, bu özel etkinliğe katkı sağlayacak ve bu konsere, Türkiye'nin dört bir yanından gelen farklı şehirlerin koroları katılacak, böylece birlik ve beraberliğin simgesi olacak.

Bu özel konserde, Türkiye'nin milli değerlerini, birliğini ve bütünlüğünü yansıtan milli marşlar seslendirilecek. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne özel olarak düzenlenen "100. Yıl Marşı" bu etkinliğin yıldızlarından biri olacak. Bu marş, İlker Kömürcü tarafından hem sözleri yazılan hem de müziği bestelenen bir eserdir ve bu önemli dönemi anlamak, kutlamak ve yüceltmek amacıyla hazırlandı.