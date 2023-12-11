Cumhuriyetimizin 100. yılında halk müziği seçkisi: Reviş Konseri
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü tarafından düzenlenen ’Cumhuriyetimizin 100. Yılında Halk Müziğimizden Bir Seçki: Reviş başlıklı konser, Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonunda gerçekleştirildi.
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü tarafından düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Halk Müziğimizden Bir Seçki: Reviş" başlıklı konser, Bağlama Sanatçısı Mehmet Evren Hacıoğlu ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Misafir Öğr. Gör. Gonca Çiçek'in liderliğinde gerçekleşti.
Konserde, Türk Halk Müziği Deyiş örnekleri seslendirilirken, müzikseverler bu özel etkinlikte bir araya geldi. Konser kapsamında "Hocam Bana İki Üç Harf Okuttu", "Çıldır Divânisi", "Hakikatte Zaman Mekân Yok İken", "İki Nokta Üç Harf", "Ba’Bismillahı Bilmeyen Fakih", "Erenler Deminde Bir Delil Vardır", "Arzuladım Sana Geldim", "Bugün Bize Pir Geldi", "Küşade Olunca", "İki Cahil Bir Mecliste Olursa", "Gel Seninle Ahd-ı İman Edelim", "Bir Gerçeğe Bel Bağladım Erenler", "Gel Aslım Sorarsan", "Gel Dilber Ağlatma Beni", "Yüce Dağ Başında" ve "Dünya Umuruna Meylini Verme" gibi eserlere yer verildi. Katılımcılar, bu özel konserde birbirinden güzel eserlerle keyifli anlar yaşadılar.
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