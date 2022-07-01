Cüneyt Arkın'ı binler uğurladı

01 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Cüneyt Arkın son yolculuğuna Teşvikiye Camisi’nden uğurlandı. Sanatçının ailesi, yakınları ve halk camiyi hınca hınç doldurdu. Avluda adım atacak yer kalmazken, kalabalık cami dışına taştı. Cenaze namazının ardından Arkın’ın naaşı omuzlarda taşındı, “Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganları atıldı.

Cenaze namazından önce konuşan Teşvikiye Camisi imamı, Mustafa Kemal Atatürk’ten alıntı yapınca kalabalık tarafından alkışlandı. İmam, Atatürk’ün “Türk milleti atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapacaktır” sözünü aktardı.

Teşvikiye Camisi’ndeki törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Arkın’ın hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır, sanatçılar Türkan Şoray, Mahmut Cevher, Nuri Alço gibi isimler katıldı. Gözyaşlarını tutamayan eşi Betül Cüreklibatır’ı ise yakınları teselli etti. Arkın’ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.