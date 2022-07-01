Cüneyt Arkın'ı binler uğurladı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ı binlerce seveni uğurladı. Arkın’ın naaşı omuzlarda taşındı, “Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganları atıldı.
Cüneyt Arkın son yolculuğuna Teşvikiye Camisi’nden uğurlandı. Sanatçının ailesi, yakınları ve halk camiyi hınca hınç doldurdu. Avluda adım atacak yer kalmazken, kalabalık cami dışına taştı. Cenaze namazının ardından Arkın’ın naaşı omuzlarda taşındı, “Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganları atıldı.
Cenaze namazından önce konuşan Teşvikiye Camisi imamı, Mustafa Kemal Atatürk’ten alıntı yapınca kalabalık tarafından alkışlandı. İmam, Atatürk’ün “Türk milleti atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapacaktır” sözünü aktardı.
Teşvikiye Camisi’ndeki törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Arkın’ın hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır, sanatçılar Türkan Şoray, Mahmut Cevher, Nuri Alço gibi isimler katıldı. Gözyaşlarını tutamayan eşi Betül Cüreklibatır’ı ise yakınları teselli etti. Arkın’ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Video Haberler
- Türkiye'nin NATO pazarlığının perde arkası
- 250 bin TL’lik tazminat davası
- Eski müdürün 'anlaşma' trafiği açığa çıktı
- Abdülkadir Ömür'ün trafikteki görüntüleri tepki çekti!
- Kolonlardaki çatlak ekipleri harekete geçirdi
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Eski AKP'li yurttaş Özel'e böyle seslendi
- 'İçimizden bir parça koptu'
- 'Gerçek enflasyona duyarlı bir artış olmalı'
- Zamlar tatlıcıların tadını kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de!
- Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninde büyük ayıp!
- Asgari ücret için üç ihtimal var
- Ceyhan: Bu üç semptoma dikkat edin
- Asgari ücrete ilişkin yönetmelik yürürlükte
- Cübbeli kişiler parkta oturan çifte saldırdı
- İşte masada konuşulan rakam
- Erdoğan'a kötü haber: 4 isme de kaybediyor
- 'Bedenimden parça kopmuş gibi...'
- Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu