Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninde büyük ayıp!
Salı günü 85 yaşında yaşamını yitiren Türk Sineması'nın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninde, cep telefonlarıyla görüntü almak isteyenlere tepki gösterildi.
85 yaşında hayata veda usta oyuncu Cüneyt Arkın, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Cüneyt Arkın'ın naaşı, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören sonrasında Teşvikiye Camii'ne getirildi.
Cenaze töreninde skandal görüntüler de yaşandı. Arkın'ın cenazesinde selfie çeken ve cep telefonlarıyla görüntü kaydetmek isteyenlere tepki gösterildi.
Tabutun önünde video çekerek, dua edecek kişilere engel olanlara cami imamı da, "Tabutun başında bekleme yapmayalım. Yürürken de duamızı yapabiliriz." diyerek, ricada bulundu.
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