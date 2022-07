Usta oyuncu Cüneyt Arkın’a veda

01 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Atatürk Kültür Merkezi açıldığı günden bu yana bir sanat etkinliği izlemeye heyecanla girdiğim kapısından içeri bu kez hüzünle girdim. Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın’ı tanımış ve sohbet etmiş olmanın mutluluğu bir yana, aydın, Atatürkçü bir sanatçımızı yitirmiş olmanın ağırlığı var içimde. AKM’yi de hüzünlü ve telaşlı bir kalabalık dolduruyor: Telaş, son bir selam için. Salon dolmuş, içeri giremeyenler dışarıya taşmış. Oğlu Murat Arkın’ın söylediği gibi: Hıçkıra hıçkıra ağlayanlar ve içten içe yüreğinden ağlayanlar... Oyuncu Atılgan Gümüş’ün sunduğu tören, Cüneyt Arkın’ın unutulmaz filmlerinden kesitlerin yer aldığı sunum ile başladı ve bitiminde dakikalarca ayakta alkışlandı. Törene ailesi, Ediz Hun, Ahmet Arıkan, Nuri Alço’nun da aralarında bulunduğu Yeşilçam’ın ünlü isimleri katıldı. Siyasilerden ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Eskişehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen göze çarpanlardandı. Törende konuşanlardan sonra salonda bulunan sevenleri sahneye davet edildi ve herkes son bir kez ustayı selamladı.

Törende konuşan Murat Arkın, “Bizim ailemiz güzel bir aile, hem de çok güzel bir aile. Ama bugün sizlerin sayesinde şunu anladım bizim ailemiz sandığımızdan daha büyükmüş. Bugünü organize eden, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Babam övülmeyi çok seven bir insan değildi. Bu tören ailesi için, sizler için. Onu seven, sayan milyonlar için. O hayatında hep ‘milletim’ dedi, ‘halkım’ dedi, ‘vatanım’ dedi ve şimdi cennete gitti biliyorum. Gerçekten böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar. Her şeyi ondan öğrendik, attığım adımda, baktığım her yerde o var. Bana ‘oğlum bela üzerine gelirse kaç, bir adım geri at, bu senin korkak olduğunu göstermez. Baktın gelmeye devam ediyor, bir adım daha geri at. Baktın adım atacak yerin kalmadı, o zaman beladan daha bela ol’ derdi. Dini, dili, ırkı, mezhebi, rengi, politik görüşü ne olursa olsun tüm insanlarımızı birleştirici bir unsur oldu Cüneyt Arkın, ne mutlu bize! Onun filmleriyle açılışı yaptık ben de onun filmlerinden bir replikle bitirmek istiyorum sözümü. Bugün çok ağlayan insan gördüm, zaman zaman hıçkıra hıçkıra, zaman zaman da çekindiği için yüreğinden ağlayanları gördüm. ‘Ağlamayın bre! Böyle insanlara ağlamak değil, destan yaraşır”.

Kaan Polat Cüreklibatır da “Ailemiz çok güzel, birbirini seven, sayan ve kollayan bir aile. Büyüdük, evlendik, çocuklarımız oldu. Temelimiz bizi eğiten, bize öğretmen olan babamız. Aslında onunki ölüm değil. Ölümle gelen ölümsüzlük. Hayatı çok zor ama dolu dolu yaşamış. Anneme hep şöyle derdi: ‘Betül sen dünyaya yetecek kocaman bir merhametsin’; Murat’a ‘santranç oynarken beni yine yendin oğlum’ derdi. Bana gelince: ‘ne güzel gözlerin var, dünyaya mavi mavi gülümsüyorsun’ derdi şeklinde konuştu.

"OLAĞANÜSTÜ BİR İNSANDI"

Ediz Hun ise, “Acımız çok büyük. Sevgili Cüneytimizi ebediyete uğurluyoruz. Cüneyt ile sinemaya girişimizin üzerinden 59 yıl geçti. Olağanüstü bir insandı. Her rolün üstesinden gelirdi. Emsalsizdi. Çok çalışkandı, azimliydi. Medrano Sirki’nde haftalarca eğitim aldı. Amerikan sinemasının kovboy filmleri vardır. Cüneyt gibi melekelere sahip değillerdi. James Bond filmlerini hatırlıyorum. Cüneyt’teki önsezi onlarda da yoktu. Alain Delon gibi isimler vardı, hepsi çok başarılıydı. Ama Cüneyt’teki melekeler onlarda gelişmedi. Bedenimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Tarihin yapraklarına Cüneyt Arkın ismi altın harflerle yazılacaktır.” dedi.