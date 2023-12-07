"Dans Eden Musa" heykeli yaklaşık 22 asır sonra Muğla'da gün yüzüne çıkarıldı

Antik Dönem mitolojisinin ilham perilerinden "Dans Eden Musa (Mousa)" heykeli, Muğla'nın Stratonikeia Antik Kenti'nde 2 bin 175 yıl sonra yeniden gün ışığına kavuştu.

AA
Yayınlanma: 07.12.2023 - 10:35
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Muğla'nın Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan 2 bin 175 yıllık "Dans Eden Musa" (Mousa) heykeli, antik kentte gerçekleştirilen çalışmalar sırasında gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, heykel, Roma Dönemi'nde kopyaları yapılan bir eserin Helenistik Dönem'e ait tek orijinali olarak öne çıkıyor.

PHILISKOS'UN TEK ORJİNAL ÇALIŞMASI

Heykel, Milattan önce 2. yüzyılda ünlü heykeltıraş Philiskos tarafından yapıldığı biliniyor. Zeus ile Mnemosyne'nin kızlarından biri olan ilham perisi "Dans Eden Musa"nın Anadolu ve Yunanistan gibi bölgelerinde Roma Dönemi kopyaları bilinse de Stratonikeia'daki heykel, Philiskos'un Helenistik Dönem'e ait tek orijinal çalışmasıdır.

Bu bulgu, heykeltıraş Philiskos'un Stratonikeia'da çalıştığını göstermesi bakımından önemlidir. Heykel, Roma Hamamı'nın soğukluk bölümünde yapılan kazılar sırasında ortaya çıkarıldı. Baş ve kolları henüz bulunamadığı belirtiliyor. Daha önce Rodos ve Perge'de de aynı heykelin kopyaları bulunmuştu.


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