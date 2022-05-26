Dansta Roman, Flamenko ve Rock'ın buluşması

26 Mayıs 2022 Perşembe, 14:57

Grup, Rock ve Heavy Metal şarkılarını, Flamenko’nun kompaslarıyla sentezleyen altyapısıyla müzik ve dans şöleni sunacak.

12 Haziran Pazar günü, Profilo Kültür Merkezi Ana Batı Sahnesi’nde performansını sergileyecek. Roman ve Flamenko'nun ortak köklerini, Rock sounduyla dansa dönüştüren grubun, yurtdışından sonra Türkiye'de ocak ayındaki ilk gösterisi kapalı gişe seyredilmişti.

RUHLARI AYNI

Projenin yaratıcısı Devrim Neval, “Flamenko ötekileştirilen insanların isyanının dansı. Rock müziğin kökleri de aynı esaslara dayalı. Bu nedenle Flamenko kültürüyle ilk tanıştığımda gördüğüm şey Rock ve Heavy Metal ile Flamenko’nun ruhunun aynı olduğuydu. Bu nedenle kompas ritim yapısı farklı olsa da Flamenko dans Rock müzikle inanılmaz bir ruhdaşlık gösterdi” dedi.

Gypsy Rock Dans Project grubu şu isimlerden oluşuyor:

“Danslar Berrin Yılmaz ve Devrim Neval, perküsyon Cumhur Ersöz, gitar/elektro gitar Can Olcan, gitar/elektro gitar Akıncan Eldes, klavye Koray Alarslan, bas gitar Uğur Keçecioğlu, format, yaratım ve tasarım Devrim Neval, format geliştirme ve yapım Burak Sayın, sanat yönetmeni Devrim Neval"