Sanatçı Lal Batman'ın sergisi Belgrad'a gidiyor

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:18

Sanatçı Lal Batman'ın “ANTRAKT: Hayatın Perde Arasındakiler” başlıklı ilk uluslararası solo sergisi, 4 Haziran - 4 Temmuz 2022 tarihleri arasında dünyanın yükselen çağdaş sanat merkezlerinden biri olan ve Belgrad’daki Bioskop Balkan (aşağıda) ev sahipliğinde görücüye çıkacak.







Yaklaşık bir yıldır süren ve kolektif bir sanatsal araştırmanın deneysel çıktısı olarak tasarlanan serginin kürasyonunu ise Ebru Yetişkin üstleniyor. “ANTRAKT: Hayatın Perde Arasındakiler” sergisi, Lal Batman’ın mekana özgü resim, video ve enstalasyon çalışmaları ile Ebru Yetişkin’in güncel toplumsallaşmaya dair sorgulamalarını bir araya getiriyor.







Temelinde bir Türk kervansarayı olarak birçok kritik sahneye tanıklık etmiş ve 1899 yılında Sırbistan’daki ilk sinema filmi gösteriminin yapıldığı Bioskop Balkan’ın tarihi atmosferinde gerçekleşecek sergi, mekanın ruhunu dramaturjik ve sinematografik bir performansa açıyor. Böylelikle bugün sosyal medya sayesinde deneyimlediğimiz izleme ve izlenme kültürü ile bağlar kuran “ANTRAKT: Hayatın Perde Arasındakiler” sergisi opera ve sinema salonlarıyla gelişen gösteri toplumundaki etkileşim ilişkilerinin izdüşümlerini inceliyor. Ayrıca bugün artık kent yaşamında neredeyse son derece “doğal” kabul edilen ve bir bataklığa dönüşmüş gösteri kültürünün güncel açıklarını sorguluyor.



Tarihin farklı katmanları arasında kalan ve sımsıkı kapanmış perdeler ardında karanlığa gömülmüş sesleri, yüzleri, sözleri, hisleri ve hayalleri uçuşan perdelere yansıtan sergi, içinde yaşanılan her an var olan hareketliliği deneyimlemeye açılıyor. “ANTRAKT: Hayatın Perde Arasındakiler” sergisi, dönüşü olmayan dönüşümlerin yarattığı kentsel bir boşlukta ve gündelik yaşam koşullarının aşırı hızlı değişimine ölesiye yetişme telaşı arasında geçici de olsa performatif bir ara vermeye davet ediyor. Karanlığın içinden çıkan ışık ve renklerin içinde kısa da olsa soluklanmayı ve yaşama sevincinin verdiği uçucu keyfe birlikte tutunmayı hatırlatan sinematik bir duyarlılık gösteriyor.