David Fincher'ın yeni projesi belli oldu: Netflix'e bir Hitchcock filminin yeniden yapımı geliyor...

Yayınlanma: 06.04.2024 - 19:47

Güncelleme: 06.04.2024 - 19:47

David Fincher'ın yönetmen koltuğunda oturacağı yeni proje Netflix için bir Hitchcock yeniden yapımı olan "Strangers" filmi olacak. Bu film, Hitchcock'un 1951 yapımı "Strangers on a Train" filminin yeniden çevrimi olacak ve suç-gerilim türünde olacak. Başlangıçta 2017'de planlanan film, şimdi Fincher'ın elinde yeniden hayata geçirilecek. Film, bir tren yolculuğunda tanışan ve bir cinayet planı yapan iki adamın etrafında dönecek. Plan biri için şaka gibi görünse de diğeri için oldukça ciddidir.

Başlangıçta senaryoda Fincher, hikayeyi tren yerine uçakta geçirme düşüncesiyle yaklaşmış olsa da, sonunda Hitchcock'un orijinal fikrine sadık kalacak. Filmin başrolünde Ben Affleck'in olması planlanıyordu ancak şu anda projeye "gevşek bir şekilde dahil olduğu" belirtiliyor. Henüz diğer oyuncular hakkında net bir bilgi verilmedi ve prodüksiyonun ne zaman başlayacağı da net değil. Ancak önümüzdeki aylarda daha fazla ayrıntı öğrenilebilir.