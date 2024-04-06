David Fincher'ın yeni projesi belli oldu: Netflix'e bir Hitchcock filminin yeniden yapımı geliyor...

David Fincher'ın üzerinde çalışacağı yeni proje belli oldu. Fincher, klasikleşen bir Hitchcock filminin yeniden çevrimini üstlenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 19:47
David Fincher'ın yeni projesi belli oldu: Netflix'e bir Hitchcock filminin yeniden yapımı geliyor...
Abone Ol google-news

David Fincher'ın yönetmen koltuğunda oturacağı yeni proje Netflix için bir Hitchcock yeniden yapımı olan "Strangers" filmi olacak. Bu film, Hitchcock'un 1951 yapımı "Strangers on a Train" filminin yeniden çevrimi olacak ve suç-gerilim türünde olacak. Başlangıçta 2017'de planlanan film, şimdi Fincher'ın elinde yeniden hayata geçirilecek. Film, bir tren yolculuğunda tanışan ve bir cinayet planı yapan iki adamın etrafında dönecek. Plan biri için şaka gibi görünse de diğeri için oldukça ciddidir.

Başlangıçta senaryoda Fincher, hikayeyi tren yerine uçakta geçirme düşüncesiyle yaklaşmış olsa da, sonunda Hitchcock'un orijinal fikrine sadık kalacak. Filmin başrolünde Ben Affleck'in olması planlanıyordu ancak şu anda projeye "gevşek bir şekilde dahil olduğu" belirtiliyor. Henüz diğer oyuncular hakkında net bir bilgi verilmedi ve prodüksiyonun ne zaman başlayacağı da net değil. Ancak önümüzdeki aylarda daha fazla ayrıntı öğrenilebilir.


david fincher haberleri Netflix haberleri strangers haberleri

İlgili Haberler

David Fincher, Brad Pitt ile neden The Killer'da bir araya gelemediklerini anlattı...

David Fincher, Brad Pitt ile neden The Killer'da bir araya gelemediklerini anlattı...
David Fincher'ın 'Mindhunter' dizisine dönme ihtimali var!

David Fincher'ın 'Mindhunter' dizisine dönme ihtimali var!
David Fincher, Netflix ile anlaşmasını üç yıl daha uzattı

David Fincher, Netflix ile anlaşmasını üç yıl daha uzattı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fernando Santos'tan proje açıklaması: 'Takımın ne halde olduğunu...'

Fernando Santos'tan proje açıklaması: 'Takımın ne halde olduğunu...'
Gıda etiketleri için tarih belli oldu! Resmi Gazete’de yayımlandı

Gıda etiketleri için tarih belli oldu! Resmi Gazete’de yayımlandı
Opel Mokka'da dev indirim: Fiyatı yeni donanım paketi ile 474 bin lira düşüyor...

Opel Mokka'da dev indirim: Fiyatı yeni donanım paketi ile 474 bin lira düşüyor...
18 yaşında muhtar oldu! Samet Koyun 18 adayı geride bıraktı

18 yaşında muhtar oldu! Samet Koyun 18 adayı geride bıraktı
Hatay'da hasat başladı: Tarlada kilosu 100 TL

Hatay'da hasat başladı: Tarlada kilosu 100 TL
Eski danışmanı Murat İde’den Meral Akşener’e sert tepki: ‘Bu hırsızlığa niye ortak oldun…’

Eski danışmanı Murat İde’den Meral Akşener’e sert tepki: ‘Bu hırsızlığa niye ortak oldun…’
Demans ve Alzheimer: Belirtileri nedir, hangi tedaviler uygulanıyor?

Demans ve Alzheimer: Belirtileri nedir, hangi tedaviler uygulanıyor?
Ofisinde ölü bulunan CHP İl Başkanının oğlu toprağa verildi

Ofisinde ölü bulunan CHP İl Başkanının oğlu toprağa verildi