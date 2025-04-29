Dedetaş'tan Cumhuriyet Kitapları'na ziyaret

Üsküdar Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Üsküdar Kitap Günleri” 200’ün üzerinde yayınevinin katılımıyla 4 Mayıs'a kadar Harem Etkinlik Alanı’nda okurlarla buluşmaya devam ediyor. Kitap Günleri kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Cumhuriyet Kitapları'nı ziyaret etti.

Dedetaş'tan Cumhuriyet Kitapları'na ziyaret
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.04.2025 - 17:28

Bu yıl “Okumak Özgürlüktür” sloganıyla düzenlenen 10.Üsküdar Kitap Günleri, yazar buluşmaları, söyleşiler, imza günleri ve çeşitli etkinliklerle zengin bir program sunuyor.

25 Nisan'da açılışı yapılan kitap günlerinden bilimkurgudan polisiyeye, çocuk ve gençlik kitaplarından araştırma-inceleme eserlerine, klasiklerden günümüz yayın dünyasına damga vuran eserlere kadar on binlerce kitap, ücretsiz etkinlikte her yaştan okuyucuyla buluşuyor.

Üsküdar Kitap Günleri kapsamında Cumhuriyet Kitapları standını ziyaret eden Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Cumhuriyet Kitapları yazarları ile sohbet etti. 

200’den fazla yayınevinin katılımıyla yapılan organizasyon, 300 imza günü ve 50 söyleşiyle tamamlanacak. 


Etiketler: #Cumhuriyet Kitapları #Sinem Dedetaş #Üsküdar Kitap Günleri

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