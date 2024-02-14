Dengin Ceyhan, "Piyano'nun Kadınları" albümüyle Türkiye'yi geziyor! 8 Mart konserleri ile müzikseverlerle buluşacak...

Yayınlanma: 14.02.2024 - 11:56

Güncelleme: 14.02.2024 - 11:56

Dengin Ceyhan, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek klasik müziği kadın bestecilerin eserleriyle harmanlayan "Piyano'nun Kadınları" projesiyle konserlerine devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırladığı konser takviminde Ceyhan, Mersin'den İzmir'e, Antakya'dan Bodrum'a birçok şehirde müzikseverleri başarılı kadın bestecilerin eserleriyle buluşturacak.

KONSER PROGRAMI

16 Şubat: Ankara Nhkm Ankara

17 Şubat: Mersin/Barbunya Sanat

26 Şubat: İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

1 Mart: İstanbul Türkan Saylan Kültür Merkezi

2 Mart: Antakya/Fatma Satar Akademi

7 Mart: Zai/Bodrum

8 Mart: İzmir Efes Selçuk

10 Mart: Ankara/Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Kültür Merkezi

Ceyhan'ın "Piyano'nun Kadınları" albümü, klasik müziğin önde gelen kadın bestecilerinin eserlerinden oluşan bir repertuar sunuyor. Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Agathe Backer Grondahl, Melanie Chasselon, Lili Boulanger, Cecile Chaminade, Maria Szymanowska, Maria Theresia von Paradis, Mel Bonis, Louise Farrenc, Dora Pejacevic, Teresa Carreno, Elif Ebru Sakar gibi değerli isimlerin eserleri albümde yer alıyor.