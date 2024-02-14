Dengin Ceyhan, "Piyano'nun Kadınları" albümüyle Türkiye'yi geziyor! 8 Mart konserleri ile müzikseverlerle buluşacak...

Dengin Ceyhan "Piyano'nun Kadınları" albümüyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde birçok şehirde müzikseverlerle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 11:56
Dengin Ceyhan,
Abone Ol google-news

Dengin Ceyhan, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek klasik müziği kadın bestecilerin eserleriyle harmanlayan "Piyano'nun Kadınları" projesiyle konserlerine devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırladığı konser takviminde Ceyhan, Mersin'den İzmir'e, Antakya'dan Bodrum'a birçok şehirde müzikseverleri başarılı kadın bestecilerin eserleriyle buluşturacak.

KONSER PROGRAMI

16 Şubat: Ankara Nhkm Ankara

17 Şubat: Mersin/Barbunya Sanat

26 Şubat: İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

1 Mart: İstanbul Türkan Saylan Kültür Merkezi

2 Mart: Antakya/Fatma Satar Akademi

7 Mart: Zai/Bodrum

8 Mart: İzmir Efes Selçuk

10 Mart: Ankara/Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Kültür Merkezi

Ceyhan'ın "Piyano'nun Kadınları" albümü, klasik müziğin önde gelen kadın bestecilerinin eserlerinden oluşan bir repertuar sunuyor. Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Agathe Backer Grondahl, Melanie Chasselon, Lili Boulanger, Cecile Chaminade, Maria Szymanowska, Maria Theresia von Paradis, Mel Bonis, Louise Farrenc, Dora Pejacevic, Teresa Carreno, Elif Ebru Sakar gibi değerli isimlerin eserleri albümde yer alıyor.


piyano haberleri Dengin Ceyhan haberleri 8 mart haberleri

İlgili Haberler

İş Sanat, İDSO, CRR konserleri

İş Sanat, İDSO, CRR konserleri
Cem Karaca ve Barış Manço Kurtalan Ekspres konseriyle anıldı

Cem Karaca ve Barış Manço Kurtalan Ekspres konseriyle anıldı
Konsere başkanlık helikopteriyle gitti: Tepki yağdı

Konsere başkanlık helikopteriyle gitti: Tepki yağdı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünya'nın en derin noktasında 'rahatsız edici' keşif!

Dünya'nın en derin noktasında 'rahatsız edici' keşif!
Nesli tükenmek üzere… Sivas’ta 3 tanesi peş peşe görüntülendi!

Nesli tükenmek üzere… Sivas’ta 3 tanesi peş peşe görüntülendi!
Erzincan İliç'teki altın madeninde facia! 'Sızma' iddiası korkuttu: Dokuz işçiden haber alınamıyor...

Erzincan İliç'teki altın madeninde facia! 'Sızma' iddiası korkuttu: Dokuz işçiden haber alınamıyor...
Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!

Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!
Mersin'in gizli hazinesi: Tisan Koyu

Mersin'in gizli hazinesi: Tisan Koyu
Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!

Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!
Binali Yıldırım’ın 'Anagold' savunması gündemde: Altın madenini protesto edenleri suçlamıştı!

Binali Yıldırım’ın 'Anagold' savunması gündemde: Altın madenini protesto edenleri suçlamıştı!
Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!

Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!