Dengin Ceyhan, "Piyano'nun Kadınları" albümüyle Türkiye'yi geziyor! 8 Mart konserleri ile müzikseverlerle buluşacak...
Dengin Ceyhan "Piyano'nun Kadınları" albümüyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde birçok şehirde müzikseverlerle buluşacak.
Dengin Ceyhan, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek klasik müziği kadın bestecilerin eserleriyle harmanlayan "Piyano'nun Kadınları" projesiyle konserlerine devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırladığı konser takviminde Ceyhan, Mersin'den İzmir'e, Antakya'dan Bodrum'a birçok şehirde müzikseverleri başarılı kadın bestecilerin eserleriyle buluşturacak.
KONSER PROGRAMI
16 Şubat: Ankara Nhkm Ankara
17 Şubat: Mersin/Barbunya Sanat
26 Şubat: İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
1 Mart: İstanbul Türkan Saylan Kültür Merkezi
2 Mart: Antakya/Fatma Satar Akademi
7 Mart: Zai/Bodrum
8 Mart: İzmir Efes Selçuk
10 Mart: Ankara/Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Kültür Merkezi
Ceyhan'ın "Piyano'nun Kadınları" albümü, klasik müziğin önde gelen kadın bestecilerinin eserlerinden oluşan bir repertuar sunuyor. Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Agathe Backer Grondahl, Melanie Chasselon, Lili Boulanger, Cecile Chaminade, Maria Szymanowska, Maria Theresia von Paradis, Mel Bonis, Louise Farrenc, Dora Pejacevic, Teresa Carreno, Elif Ebru Sakar gibi değerli isimlerin eserleri albümde yer alıyor.
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