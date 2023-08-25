Warner Bros. açıkladı: Dune'un ikinci bölümü 2024'e ertelendi, işte nedenleri...

Yayınlanma: 25.08.2023 - 16:25

Güncelleme: 25.08.2023 - 16:27

Denis Villeneuve'un "Dune" filminin ikinci bölümünün Arrakis'e dönüşü, Hollywood'daki eşitlik mücadelesi bağlamında Writers Guild of America ve SAG-AFTRA grevlerinin sonucu olarak 2024 yılına kadar ertelendi. Bu durum, Warner Bros'un açıklamasıyla duyuruldu. Paul Atreides'i canlandıran Timothée Chalamet'in hikayesinin devamının Legendary Entertainment ile yapılan görüşmeler sonrasında gelecek yıla erteleneceği belirtildi.

Gecikmenin sebebi, hem Writers Guild of America hem de SAG-AFTRA grevlerinin uzun süreli etkilerinin devam etmesi olarak açıklandı. SAG-AFTRA'nın grevi oyuncuların projeleri için tanıtım çalışmaları yapmasına izin vermediğinden filmdeki A-list oyuncu kadrosunun medya baskısı olmadan evde kalması gerekti. Dune'un ilk bölümünün pandeminin son döneminde gösterime girdiği ve daha büyük gişe başarısı elde ettiği göz önüne alındığında, filmin şu anki durumu merak konusu haline geldi.

DUNE BÖLÜM 2'DE BİZİ NELER BEKLİYOR?

"Dune: Bölüm İki", hikayeyi Birinci Bölüm'ün kaldığı yerden devam ettirecek. Paul Atreides'in Bene Gesserit tarafından kehanet edilen mesihe dönüşümünü anlatacak. Rebecca Ferguson, Paul'ün annesi Lady Jessica'yı canlandırdığı ve Collider'a verdiği bir röportajda ikinci bölümü büyük bir heyecanla beklediğini ve ilk bölüme kıyasla daha etkileyici olacağını ifade etti.

Filmin kadrosunda Timothée Chalamet'in yanı sıra Zendaya, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Javier Bardem ve Charlotte Rampling gibi isimler yer alıyor. Yeni oyuncular arasında Florence Pugh (Prenses Irulan Corrino), Austin Butler (Feyd-Rautha Harkkonen) ve Christopher Walken (İmparator Shaddam IV) bulunuyor. Léa Seydoux, Lady Margot rolüyle kadroya katılırken, Souheila Yacoub (Shishakli) ve Tim Blake Nelson da kadroda fakat rolleri belirsiz...

DUNE BÖLÜM İKİ TÜRKİYE'DE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Dune 2, ülkemizde 15 Mart 2024 tarihinde vizyona girecek.