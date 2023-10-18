Deprem sonrası sorunların bitmediği, Hatay’da festival devam ediyor: ‘Tam da sanatın sırası’

Yayınlanma: 18.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.10.2023 - 04:00

Festival kapsamında, geçen pazar günü, PsikeArt ve PsikeSinema dergilerinin desteğiyle “Ruhsal Dayanıklılık ve Sosyal Destek” adı altında paneller düzenlendi. Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan tiyatro sanatçıları Tilbe Saran, Gürol Tonbul ve Prof. Dr. Emin Önder ile konuştuk.

Saran, Tonbul ve Önder, pek dillendirilmese de zihinlerde oluşan “Bunca yıkımın, yokluğun içinde festivalin sırası mı” sorusuna şöyle yanıt verdi: