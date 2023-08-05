Devlet tiyatrosu oyununa gerici saldırı

Yayınlanma: 05.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.08.2023 - 03:00

Mersin Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen “Yıldızlar Altında Bir Yaz Eğlencesi” adlı tiyatro oyunu bir grup tarafından “İslami değerler ayaklar altına alındı” iddiasıyla hedef alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından olumlu raporlanmış oyun hakkında Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Madem dini aşağılıyordu, neden devletin kurumlarında hazırlayarak vatandaşa parayla sattınız? Bu ülkenin özgür insanlarına, özgür sanat eserlerini sahnelemeleri için elimden gelen gayreti göstereceğim” dedi.

Tarsus Belediyesi’nce düzenlenen “ücretsiz tiyatro akşamları” kapsamında usta sanatçıların rol aldığı “Yıldızlar Altında Bir Yaz Eğlencesi” adlı oyun, kentte sahnelendi. Oyunda, bir Arap kızı ile erkeğin canlandırıldığı bir sahne “İslami değerlere saldırı” iddiasıyla gerici gruplar tarafından hedef gösterildi.

Belediye Başkanı Bozdoğan, iddialara yönelik “Tiyatrolar, bu yıl aymaz ve bilgisiz bir şovmenin çektiği videoyla başka şekilde gündeme geldi. Kendisi, hayatı boyunca tiyatro oyunu izleme gibi medeni bir cesaret gösteremediği için, oyunu izlemeleri ve açık aramaları için tuttuğu 3-5 kişinin kesip kırptığı videolar üzerine soluğu adliyede aldı” diye konuştu.

‘GALEYAN İÇİN...’

Söz konusu skeci belediye meclisinde izleten Bozdoğan, oyunun daha önce defalarca farklı şehirlerde oynandığını belirterek, “Bu izlediğiniz oyun, 2006 yılında sahnelenen Van Devlet Tiyatrosu oyunu. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış, ilgili birimlerince olumlu raporlar edilmiş” dedi. “Bu oyun Tarsus’ta dini aşağılarken Ankara Devlet Tiyatrosu’nda üstelik para karşılığında oynatılıyor” diyen Bozdoğan, “Madem dini aşağılıyordu, neden devletin kurumlarında hazırlayarak vatandaşa parayla sattınız? Kültür Bakanlığı yapınca adı tiyatro, Tarsus Belediyesi yapınca halkı galeyana getirmek için fırsat kolladığınız bir siyasi argüman mı oluyor” tepkisini gösterdi.

Soruşturmaları yakından takip edeceğini belirten Bozdoğan, “Bu ülkenin özgür insanlarına, özgür sanat eserlerini sahnelemeleri için elimden gelen gayreti göstereceğim. Gücü yetiyorsa vakıflarda tecavüz edilen çocuklarımızın videosunu çeksin” dedi.